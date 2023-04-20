Fransa'da gerginlik hat safhada! Göstericiler Paris borsasını baskın yaptı - Son Dakika
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Fransa'da gerginlik hat safhada! Göstericiler Paris borsasını baskın yaptı

20.04.2023 15:48

Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesiyle ilgili tartışmalı reform karşıtlarının protestolarının sertliği her geçen gün artıyor. Eylemciler başkent Paris'te tren garlarını bloke etmeye başlarken, bir grup da Paris borsasını baskın düzenledi.

Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılması içeren ve Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan geçirilen emeklilik reformu yasası nedeniyle başlayan protestolarda tansiyon her geçen gün daha da tırmanıyor. Emeklilik reformu karşıtları, başkent Paris'teki tren garlarını bloke etmeye başladı.

"MACRON İSTEMESE DE BURADAYIZ" SLOGANLARI

Sosyal medyadaki görüntülerde, çok sayıda gösterici sendika flamalarıyla Paris'teki Gare du Nord'u bastı. Garda toplanan göstericiler hep bir ağızdan "İşçilerin onuru ve daha iyi bir dünya için Macron istemese de buradayız." sloganını attı. Görüntüyü paylaşan hesap, göstericilerin buraya gelmeden önce de Gare de l'Est'te protesto düzenlediklerini aktardı.

Fransa'da gerginlik arşa çıktı! Protestocular Paris borsasını bastı

BORSAYI BASTILAR

Öte yandan, başkentte toplanan başka bir grup da Paris borsasını bastı. İlk duyumlar, borsada işlemlerin etkilenmediği yönünde.

Fransa'da gerginlik arşa çıktı! Protestocular Paris borsasını bastı

EMEKLİLİK REFORMU VE OLAYLARIN GEÇMİŞİ

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclis'ten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor. Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti. Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fransa'da gerginlik hat safhada! Göstericiler Paris borsasını baskın yaptı - Son Dakika
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