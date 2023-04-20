Fransada hastane krizi: 91 yaşındaki hasta acil serviste yatak beklerken hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fransada hastane krizi: 91 yaşındaki hasta acil serviste yatak beklerken hayatını kaybetti

20.04.2023 14:47
Fransada hastane krizi: 91 yaşındaki hasta acil serviste yatak beklerken hayatını kaybetti

Fransanın Grenoble bölgesindeki hastanede yaşanan sağlık krizi sonucu 91 yaşındaki bir hasta 3 gün boyunca yatak beklerken hayatını kaybetti. Hastanenin Acil Servis Müdürü Marc Blancher, psikiyatri ve geriatri gibi bazı servislerde artık hasta kabul edilmediğini belirtirken, son iki yılda birçok hasta yeterli sağlık hizmeti alamadığı için hayatını kaybetti.

Fransa'nın Grenoble bölgesinde, gittiği acil serviste 3 gün yatak bekleyen 91 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.

France Bleu medyasına konuşan hastanenin Acil Servis Müdürü Marc Blancher, yatak krizinin uzun zamandır devam ettiğini söyledi.

Blancher, söz konusu hastanın hayatını kaybetmesine ilişkin "İnsanlık dışı. Günlerdir hastanede süregelen bir felaket durumu var." ifadesini kullandı.

Uzun süredir acil servislerde devam eden kriz nedeniyle psikiyatri ve geriatri gibi bazı servislerde artık hasta kabul edilmediğini belirten Blancher, yaşanan ölümler karşısında hastane çalışanlarının da moralden düştüğünü aktardı.

Fransız basınına göre, aynı hastanede aralıktan bu yana 3 kişi yatak sırası beklerken hayatını kaybetti.

Ölen hastalardan birinin cesedi hastanenin tuvaletinde bulundu.

Öte yandan Kovid-19 salgınından beri konulan kısıtlamalar nedeniyle beraberlerinde refakatçi kabul edilmeyen ve yalnız olarak sıra bekleyen hastaların "ilgisizlikten" öldükleri ifade ediliyor.

Sağlık krizi

Hastane sendikası yaşanan son ölüm vakası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Fransa'da Kovid-19 ile başlayan sağlık krizi birçok sağlık çalışanının emekliye ayrılması, bir kısmının aşırı yoğunluk nedeniyle başka sektörlere yönelmesi üzerine ciddi boyutlara ulaştı.

Özellikle yaşlı nüfusun yoğunlukta olduğu kırsal bölgelerde halihazırdaki yatak kapasitesi ve personel sayısı yetersiz kalıyor.

Ülkede son iki yıldır birçok hasta yeterli sağlık hizmeti almadığı için hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA
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