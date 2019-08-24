Son Dakika Haberleri: Fransalı Sandrine Tekirdağ'da Müslüman oldu
Son Dakika Güncel Haber

Fransalı Sandrine Tekirdağ'da Müslüman oldu

14 dakika önce

Tekirdağ Şarköy'de yaşayan Fransız vatandaşı Sandrine Gülşen, ihtida merasimi ile kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

Fransalı Sandrine Tekirdağ'da Müslüman oldu, System.String[]

Tekirdağ Şarköy'de yaşayan Fransız vatandaşı Sandrine Gülşen, ihtida merasimi ile kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.


Şarköy Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimi Merkez Çarşı Camii Müezzin Kayyımı Yusuf Dinçer'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Şarköy İlçe Müftüsü Menderes Karapunar, Çarşı Camii Müezzin Kayyımı Yusuf Dinçer, Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen ve şahitlerin huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Sandrine Gülşen "Leyla" adını aldı.


Şarköy Müftülüğü'ne müracaatta bulunarak kendi isteği ile Müslüman olmaya karar veren ve yapılan ihtida merasiminde İslam dinine geçen Leyla Gülşen'e İlçe Müftüsü Menderes Karapunar; Allah'ın varlığı ve birliği, İslam dininin iman esasları ve ibadetler hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, İslam dinini seçmekle kendisinin şu anda günahsız ve pırıl pırıl bir halde olduğunu söyledi.


Müftü Karapunar, Müslüman olan Leyla Gülşen'e hayırlı, mutlu bir yaşam dileklerini iletirken, merasim sonunda 'İhtida Belgesi'ni takdim etti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Menderes, Şarköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tekirdağ'da ikinci doğalgaz rezervi bulundu
Emine Bulut'un annesi isyan etti: Yavrum "Ölmek istemiyorum" demiş, müdahale edecek hiç mi kimse yoktu? Son Dakika! Pençe-3 Operasyonu başlatıldı "Karpuz kabak çıktı" deyip karpuzcunun 19 yaşındaki kardeşini bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 10:40:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransalı Sandrine Tekirdağ'da Müslüman oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]