Fransız 33 entelektüelden Macron'a, güvenlik ve "ayrılıkçı" yasa tasarıları tepkisi Açıklaması - Son Dakika

Fransız 33 entelektüel, 2017'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verdikleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan, güvenlik ve "ayrılıkçı" yasa tasalarını geri çekmesini istediklerini belirterek, "Bunun için oy vermedik." ifadesini kullandı.

Fransız Mediapart internet sitesinde yayımlanan açık mektupta, aralarında filozof, sosyolog, hukukçu, yazar, editör ve tarihçinin bulunduğu 33 entelektüel, Macron'un politikalarını eleştirdi.

Mektupta, güvenlik ve "ayrılıkçı" yasa tasarılarının bilgilendirme, inanç, eğitim ve eylem özgürlüklerini kısıtladığı kaydedildi.

"Sayın Cumhurbaşkanı, özgürlüklerimize ve haklarımıza yönelik bu ihlalin gerçekleşmesine izin vermek, neo-faşist aşırı sağın hayallerini hayata geçirmektir. Bu hayal, hukuk devletinin polis devletine dönüştüğü otoriter devlettir." ifadesine yer verilen mektupta, Macron'un tasarıların yürürlüğe girmesini engellememesi halinde cumhurbaşkanı seçilmeden önce karşı çıktığı "ölümcül" ideolojilere destek vereceği ve bunun tarihsel sorumluluğunu üstleneceği belirtildi.

Mektupta, Macron'dan " Fransa'ya zarar veren" bu tasarıları geri çekmesi istendiği aktarılırken, entelektüeller, "Bunun için oy vermedik." ifadesini kullandı.

Güvenlik yasa tasarısı

Güvenlik yasa tasarısının, polislerin yüzleri veya kimlik görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan 24. maddesi, Ulusal Mecliste yapılan ilk oylamada geçen hafta kabul edilmişti. Tasarının 24. maddesi, Senato'dan da geçerse son bir kez daha parlamentonun onayına sunulacak.

Yasağa uymayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngören yasa tasarısı, basın özgürlüğünü kısıtlayacağı, polis şiddetini artıracağı gerekçesiyle eleştiriliyor. Tasarı aynı zamanda yetkililere güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameralarla insanları izleme, gösterilerde "drone" kameralar kullanma yetkisi veriyor.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturmalar açılmıştı.

"Ayrılıkçı" yasa tasarısı

Macron yönetimin hazırladığı ve gelecek ay Bakanlar Kuruluna sunulacak "ayrılıkçı" yasa tasarısı ile camilerin finansmanının daha sıkı şekilde denetlenmesi, Müslüman derneklerin kontrolünün artırılması ve din görevlilerinin yurt dışından gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.