Son Dakika Haberleri: Fransız 5 turiste toplu tecavüz iddiasıyla İspanya'da gözaltı
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Fransız 5 turiste toplu tecavüz iddiasıyla İspanya'da gözaltı

59 dakika önce

İspanya'nın Benidorm kentinde 5 Fransız turist, Norveçli kadına toplu cinsel saldırı şüphesiyle gözaltına alındı.

Fransız 5 turiste toplu tecavüz iddiasıyla İspanya'da gözaltı, System.String[]
İspanya'nın Benidorm kentinde 5 Fransız turist, Norveçli kadına toplu cinsel saldırı şüphesiyle gözaltına alındı.

İspanyol polisi yaptığı açıklamada, Costa Blanca tatil köyünde yaşları 18 ila 19 arasında değişen Fransız 5 turistin, 20 yaşındaki Norveçli kadına toplu tecavüz iddiasıyla geceyi gözaltında geçirdiğini söyledi. Perşembe günü hakim karşısına çıkan şüphelilerin durumu netlik kazanmadı.
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İspanya, turist, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:28 
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