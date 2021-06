Fransız aile, tüm varlığını satıp karavanla dünya turuna çıktı - Son Dakika

FRANSIZ fotoğraf sanatçısı Eric Guedeney (58), tüm mal varlığını satıp, eşi Joelle Bezal (50) ve oğlu Tao Guedeney (9) ile 2 yıl önce karavanla dünya turuna çıktı. Birçok ülke gezen aile, 2,5 ay önce geldiği Türkiye'ye hayran kaldı. Tura Antalya'nın Demre ilçesinde devam eden aile, şu ana kadar 9 bin kilometre yol yaptı. Eric Guedeney, "Belki bundan sonraki yaşamımızı, insanın kendini güvende hissettiği bu güzel insanların arasında, Türkiye'de sürdürürüz" dedi.

Fransa'da yaşamını sürdüren Guedeney ailesi, tüm mal varlıklarını satıp, karavan satın aldı. Ülkeden 2 yıl önce yola çıkan aile, sırasıyla İtalya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'ı gezip, 2,5 ay önce de Edirne'den Türkiye'ye giriş yaptı. Fransız aile, Türkiye'de İstanbul, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla üzerinden Antalya Demre'ye geldi. Gittikleri her ülkede uzun süre kalan, Türkiye'deki 3 aylık vize sürelerini ise 6 ay veya 1 yıla çıkarmak isteyen aile, ülkeyi baştan başa gezecek. Daha sonra İran'a geçecek olan aile, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Moğolistan ve Rusya üzerinden Çin'e kadar gitmeyi planlıyor.

9 BİN KİLOMETRE YOL YAPTILARÇin'den dönüş yaparak Tayland Nepal , Hindistan, Pakistan Afganistan ve İran'ın ardından tekrar Türkiye'ye dönecek olan aile, Karadeniz kıyısını takip edip,gezilerini sürdürecek. Dönüş yolunda Bulgaristan Almanya ve İsviçre 'yi geçip, tekrar Fransa'ya dönmeyi planlayan aile, şu ana kadar 9 bin kilometre yolkatetti. Guedeney çiftinin oğlu Tao Guedeney ise gezi boyunca derslerine uzaktan devam etti.'ARTIK KARAVAN EVİMİZ OLDU'Fotoğraf sanatçısı Eric Guedeney, eşinin de zor durumdaki insanlara yardım eden hemşire olduğunu söyledi. Dünyanın her yerinde işlerini yapabileceklerini, çocukları Tao'nun da uzaktan eğitim alabileceğini düşünüp, yola çıkmaya karar verdiklerini anlatan Guedeney, "Fransa'daki evimizi ve diğer varlıklarımızı sattık. Aldığımız karavanla 2 yıl önce yola çıktık. Artık bu karavan evimiz oldu. Ben fotoğraf ve video çekerek, Fransa'daki bir televizyon kanalına satıyorum.Böylece para kazanmaya devam ediyorum. Ayrıca bir miktar birikmiş paramız da var. Türkiye'de uzun süre kalmak istiyoruz" dedi.'TÜRKİYE'NİN VE GİTTİĞİM HER YERİN TANITIMINI YAPIYORUM'Türkiye'deki gezilerine Edirne'den başladıklarını belirten Guedeney, "Başta İstanbul'un tarihi zenginliğini, Bafa ve Salda göllerini, Bergama Dalyan 'daki İztuzu Plajı'nı, Akyaka Kayaköy , Patara Antik Kenti'ni, Kalkan ve Kaş'ı fotoğraflayarak, Demre'ye geldim. Demre'de Myra Antik Kenti , Simena Antik Kenti'ni, Kekova'yı çektim. Bu arada Türk insanını, Türkiye'nin tarihini, doğasını, denizini de fotoğrafladım; videolarını çektim. Çektiğim fotoğraf ve videoları, Fransa'daki televizyon kanalına satmanın yanında bir kanalım var, orada yayınlıyorum. Oradan da abonelerimden küçük de olsa bir para kazanıyorum. Türkiye'nin ve gittiğim her yerin tanıtımını yapıyorum. Türkiye'de bir fotoğraf sanatçısı için o kadar çok zenginlik var ki yıllar boyu burada kalabilirsiniz" diye konuştu.'BELKİ FRANSA'YA BİR DAHA DÖNMEYİZ'Ailece ilk kez geldikleri Türkiye'ye hayran kaldıklarını söyleyen Guedeney, "Dostlarımıza da Türkiye'ye gelmeleri konusunda çağrı yapıyoruz. Bu güzel ülkenin içten, yardımsever insanlarını tanımalarını istiyoruz. Her yer tarih dolu. Doğa, tarih, deniz iç içe. Her yerin farklı bir güzelliği, özelliği var ama Türkiye'nin en büyük zenginliği, içten, konuksever, yüzleri her koşulda gülümseyen, sizlere bir şeyler ikram etmek için yarışan sıcakkanlı insanları. Dostlarımıza bunu anlatmaya çalışıyoruz. ' Çay , yufka ekmeği, sebze, meyve ellerinde ne varsa size ikram eden, hediye eden bu insanları tanıyın' diyoruz. Bu yılın sonuna kadar Türkiye'de kalmak istiyoruz. Belki Fransa'ya bir daha dönmeyiz. Belki hiç güvenlik sorunu olmayan, insanın kendini güvende hissettiği bu güzel insanların arasında Türkiye'de bundan sonraki yaşamımızı sürdürürüz" dedi.