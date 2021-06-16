Fransız aile, tüm varlığını satıp karavanla dünya turuna çıktı - Son Dakika

FRANSIZ fotoğraf sanatçısı Eric Guedeney (58), tüm mal varlığını satıp, eşi Joelle Bezal (50) ve oğlu Tao Guedeney (9) ile 2 yıl önce karavanla dünya turuna çıktı. Birçok ülke gezen aile, 2,5 ay önce geldiği Türkiye'ye hayran kaldı. Tura Antalya'nın Demre ilçesinde devam eden aile, şu ana kadar 9 bin kilometre yol yaptı. Eric Guedeney, "Belki bundan sonraki yaşamımızı, insanın kendini güvende hissettiği bu güzel insanların arasında, Türkiye'de sürdürürüz" dedi.

Fransa'da yaşamını sürdüren Guedeney ailesi, tüm mal varlıklarını satıp, karavan satın aldı. Ülkeden 2 yıl önce yola çıkan aile, sırasıyla İtalya, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'ı gezip, 2,5 ay önce de Edirne'den Türkiye'ye giriş yaptı. Fransız aile, Türkiye'de İstanbul, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla üzerinden Antalya Demre'ye geldi. Gittikleri her ülkede uzun süre kalan, Türkiye'deki 3 aylık vize sürelerini ise 6 ay veya 1 yıla çıkarmak isteyen aile, ülkeyi baştan başa gezecek. Daha sonra İran'a geçecek olan aile, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Moğolistan ve Rusya üzerinden Çin'e kadar gitmeyi planlıyor.