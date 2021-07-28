Üye Girişi
Fransız aktivist de Cartena, ayrılıkçılık yasasıyla İslamofobinin Fransa'da kurumsallaştığını söyledi - Son Dakika

Fransız aktivist de Cartena, ayrılıkçılık yasasıyla İslamofobinin Fransa'da kurumsallaştığını söyledi

28.07.2021 13:16

Fransız insan hakları aktivisti Maria de Cartena, tartışmalı "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasasının kabulüyle, Fransa'da İslamofobinin kurumsallaştığını ve yasallaştığını belirtti.

Fransız insan hakları aktivisti Maria de Cartena, tartışmalı "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasasının kabulüyle, Fransa'da İslamofobinin kurumsallaştığını ve yasallaştığını belirtti.

Ayrılıkçılık Yasasıyla Mücadele Koordinasyonu üyesi ve aktivist de Cartena, Fransa'da Müslümanları hedef alarak ötekileştirdiği gerekçesiyle eleştirilen "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasasını AA muhabirine değerlendirdi.

De Cartena, Fransa'da sistematik ırkçılık ve devlet İslamofobisi olduğunu belirterek, "Yasanın kabulüyle, İslamofobi kurumsallaştı ve yasallaştı. Nedenleri de çok basit, devletin Müslümanlardan korkusu ve onları sindirmek istemesi." ifadesini kullandı.

Yasanın hükümlerinin sadece İslamofobik değil, aşağılayıcı ve özgürlük katili de olduğunu dile getiren de Cartena, "Bence ayrılıkçılık yasası, Fransa'nın sömürdüğü ülkelerin halkına uyguladığı yerli kanununun tekrarı çünkü Müslümanları dini, sosyal, kültürel eylemleri, ibadetleri noktasında hizaya sokuyor ve birçok hakka erişimini engelliyor." diye konuştu.

Yasanın en büyük mağduru başörtülü kadınlar

Maria de Cartena, yasanın devletin idari, yargı ve polis aygıtlarını güçlendirerek, bunlar aracılığıyla Müslümanlara ait ibadet yerlerini izlemesine olanak sağladığını, yasa daha geçmeden İçişleri Bakanı'nın isteğiyle 2 imamın verdikleri vaazlar nedeniyle görevlerinden olduklarına dikkati çekti.

Yasanın sadece Müslümanları hedef aldığı düşüncesinde olduğunu aktaran de Cartena, bu yasayla Fransa'da biri anayasal tüm haklarından yararlanabilen, diğeri ise bu haklardan yararlanamayan ikinci sınıf vatandaşlar olmak üzere iki tür vatandaş sınıfı oluşturulduğunu savundu.

De Cartena, yasanın Müslümanların Fransa'daki hayatının iş, dernek, eğitim, spor gibi her yönüne dokunacağını ancak kamu hizmetlerinde nötrlük maddesiyle özellikle başörtülü kadınları mağdur edeceğini vurgulayarak, bunun taksi ya da ambulanslarda hizmet alanlara bile yansıyabileceğini söyledi.

İnsan hakları açısından Fransa için geri adım

Ayrılıkçılık yasasının adında olduğu gibi cumhuriyet değerlerini güçlendirmediğini, aksine "özgürlük, eşitlik ve kardeşlik" ilkelerini yok ettiğini, hatta Müslümanların ibadetlerine karışarak sekülerizm ilkesini de ihlal ettiğini kaydeden Maria de Cartena, "İnsan hakları açısından Fransa için geriye adım." değerlendirmesinde bulundu.

De Cartena, "Fransız devletinin bir tür emperyalist, sömürgeci uygulaması var. Müslümanlara hakim olmak, onları kontrol etmek, dinlerini nasıl yaşamaları, nasıl anlamaları, nasıl giyinmeleri gerektiğini söylemek istiyoruz mantığında. Doğrudan Kuran'a, hadise, sünnete saldırdıklarında, tüm dünyanın ve Müslümanların kendilerini İslamofobik olmakla suçlayacağını bildikleri için İslamofobiyi yasallaştıran, sadece Müslümanları hedef alan bir yasa yaptılar." şeklinde konuştu.

Fransız medyasının Müslümanları basmakalıp tipler olarak gösterme çabası

Sorunun, sayısı artan Müslümanları tehdit olarak algılamak olduğunu söyleyen Cartena, bununla birlikte Müslümanların azınlıkta olduğunun açıkça farkında olsa da hükümetin aşırı sağın politik ajandasına bakarak, buradan oy devşirmeye çalıştığını ifade etti.

De Cartena, medyada yansıtılanın aksine Fransa'da Müslüman olmayan toplumun çoğunun İslamofobik ve ırkçı olmadığının altını çizerek, "Sorun şu ki kırsal kesimde yaşayan ve etrafında Müslüman olmayanlar, onları tanıma şansı olmayan Fransızlar, sadece televizyonlarda gösterilen basmakalıp Müslüman tiplerini görüyor." dedi.

Fransa'nın ayrılıkçılık yasasıyla, Müslümanları toplum dışına iterek ayrıştırdığını dile getiren Maria de Cartena, "Ayrılıkçılığı oluşturan Fransa bunu kasten yapıyor, Fransız toplumunda Müslümanların aşağılanmasını yasallaştırıyor." ifadesini kullandı.

Fransız aktivist de Cartena, ayrılıkçılık yasasıyla İslamofobinin Fransa'da kurumsallaştığını söyledi
Fransız aktivist de Cartena, ayrılıkçılık yasasıyla İslamofobinin Fransa'da kurumsallaştığını söyledi
Fransız aktivist de Cartena, ayrılıkçılık yasasıyla İslamofobinin Fransa'da kurumsallaştığını söyledi
Fransız aktivist de Cartena, ayrılıkçılık yasasıyla İslamofobinin Fransa'da kurumsallaştığını söyledi

İnsan Hakları, Cumhuriyet, Özgürlük, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransız aktivist de Cartena, ayrılıkçılık yasasıyla İslamofobinin Fransa'da kurumsallaştığını söyledi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz 14:38 Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, 14:32 Erdoğan'ın çağrısına kulak veren genç, "Ürün vermez" denilen tarlaya mısır ekti! Şimdi 200 bin lira kazanç elde etmeyi amaçlıyor Son Dakika! Artvin'deki selde kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedeni bulundu 14:21 Son Dakika! Artvin'deki selde kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedeni bulundu
Eski futbolcu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezasına çarptırıldı 14:15 Eski futbolcu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezasına çarptırıldı İhmalkar aile bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra gelen ailenin rahat tavırları tepki topladı 13:39 İhmalkar aile bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra gelen ailenin rahat tavırları tepki topladı İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi 13:28 İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den aşısız çalışmak isteyenler için tavsiye: 48 saatte bir PCR testi yaptırsınlar 12:14 Bilim Kurulu Üyesi Şener'den aşısız çalışmak isteyenler için tavsiye: 48 saatte bir PCR testi yaptırsınlar Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı 11:52 Alex Teixeira'nın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri
14:43 Manavgat alevlere teslim! Vatandaşlar su şişeleriyle müdahale ediyor
14:37 Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz
14:36 Amazon'un canlı yayın platformu Twitch, rakibi YouTube'un eski yöneticisini işe aldı
14:25 MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz görevinden istifa etti! Suriye'den silahlı fotoğraf paylaşıp muhalefeti hedef almıştı
14:20 Son Dakika! Artvin'deki selde kaybolan Serdar Yiğit'in cansız bedeni bulundu
14:19 Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı
14:15 Eski futbolcu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezasına çarptırıldı
14:12 TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Ali Koç sert konuştu: Ahlaksızlar!
13:23 Bir günde iki eve giren gaspçıları, kullandıkları bıçak yakalattı
13:22 Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım
Manavgat alevlere teslim! Vatandaşlar su şişeleriyle müdahale ediyor Manavgat alevlere teslim! Vatandaşlar su şişeleriyle müdahale ediyor         
14:44
Amazon'un canlı yayın platformu Twitch, rakibi YouTube'un eski yöneticisini işe aldı Amazon'un canlı yayın platformu Twitch, rakibi YouTube'un eski yöneticisini işe aldı         
14:36
MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz görevinden istifa etti! Suriye'den silahlı fotoğraf paylaşıp muhalefeti hedef almıştı MHP Esenler İlçe Başkanı Suat Yılmaz görevinden istifa etti! Suriye'den silahlı fotoğraf paylaşıp muhalefeti hedef almıştı         
14:26
Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı         
14:19
TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Ali Koç sert konuştu: Ahlaksızlar! TFF Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Ali Koç sert konuştu: Ahlaksızlar!         
14:13
Ece Üner'in yerine geldi! Show Ana Haber'den artık Dilara Gönder sorumlu Ece Üner'in yerine geldi! Show Ana Haber'den artık Dilara Gönder sorumlu         
13:32
Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım         
13:23
Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu         
11:54
12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı 12 yıllık evlilik bitti! Memet Ali Alabora ile Pınar Öğün boşandı         
11:22
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı Mimarlar Odası verdiği hukuk mücadelesini kazandı! Anıtkabir'e konulan otomatlar kaldırıldı         
10:48
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız? Demet Akalın'da sessiz kalmadı, isyan etti: 3.5 milyon Afgan geliyormuş, ne yapacağız?         
09:49
İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum İmamoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek vermedi: O tür söylemleri kabul etmiyorum         
09:39
Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü Taliban, Afganistan'lı komedyen Nazar Mohammad'i boğazını keserek öldürdü         
09:34
Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi Bill Gates Bodrum'a demir attı! Akşam yemeği için gittiği restoranda 80 bin liralık hesap ödedi         
09:16
Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı Aldatan erkek fena yakalandı! Kadının uyguladığı yöntem, dedektiflere taş çıkarttı         
23:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 15:00:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransız aktivist de Cartena, ayrılıkçılık yasasıyla İslamofobinin Fransa'da kurumsallaştığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement