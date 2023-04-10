Fransız Alpleri'nde çığ düşmesi sonucu 5 kişi öldü

Fransa'nın güneydoğusunda Alpler'de, çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.
FranceInfo'nun haberine göre, Fransız Alpleri'ndeki Mont-Blanc bölgesinde dün çığ düştü.
Belediye Başkan Yardımcısı Elisabeth Mollard, RTL Radyosuna yaptığı açıklamada, çığ altında kalan 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Mollard, hayatını kaybedenlerden 2'sinin dağcı, 2'sinin rehber olduğunu belirtti.
Öte yandan bir kişi yaralı olarak çığ altından çıkarılırken, bölgedeki 8 dağcı da yara almadan olayı atlattı.
Çığın, bölgede bir haftadır artan sıcaklıklar nedeniyle düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.
Meteoroloji İdaresi, bölgede yeniden çığ düşme ihtimallerine karşı uyarıda bulundu.
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