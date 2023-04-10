Fransız Alpleri'nde çığ düşmesi sonucu 5 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Fransız Alpleri'nde çığ düşmesi sonucu 5 kişi öldü

10.04.2023 12:00
Fransız Alpleri'nde çığ düşmesi sonucu 5 kişi öldü

Fransa'nın güneydoğusunda Alpler'de, çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'nın güneydoğusunda Alpler'de, çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

FranceInfo'nun haberine göre, Fransız Alpleri'ndeki Mont-Blanc bölgesinde dün çığ düştü.

Belediye Başkan Yardımcısı Elisabeth Mollard, RTL Radyosuna yaptığı açıklamada, çığ altında kalan 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Mollard, hayatını kaybedenlerden 2'sinin dağcı, 2'sinin rehber olduğunu belirtti.

Öte yandan bir kişi yaralı olarak çığ altından çıkarılırken, bölgedeki 8 dağcı da yara almadan olayı atlattı.

Çığın, bölgede bir haftadır artan sıcaklıklar nedeniyle düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Meteoroloji İdaresi, bölgede yeniden çığ düşme ihtimallerine karşı uyarıda bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Fransız Alpleri'nde çığ düşmesi sonucu 5 kişi öldü Fransız Alpleri'nde çığ düşmesi sonucu 5 kişi öldü Amcasını 7 kurşunla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi Amcasını 7 kurşunla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız Alpleri'nde çığ düşmesi sonucu 5 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Beşiktaş'a Cenk Tosun'dan kötü haber! Kritik Trabzonspor maçında sahada olmayacak
12:05 "Karısı İYİ Parti'den, kocası CHP'den aday" iddiaları sonrası Ece Güner sessizliğini bozdu: Geçen yıl boşandık
11:45 Haluk Levent'in başarısıyla adından söz ettirdi! Dünyanın en etkili kişileri arasına girdi
11:34 Bu kez siyasette ter dökecekler! İşte spor camiasından milletvekili adayı olan isimler ve partileri
11:33 ABD'de fırtına sonrası bir evin bahçesine araba düştü! O anlar saniye saniye kamerada
11:29 Vicdanları sızlatan olay! Uyuşturucu bağımlısı çift, ölen bebeklerini bir hafta fark etmemiş
11:29 Altının gram fiyatı 1.238 lira seviyesinden işlem görüyor
11:25 Çağatay Ulusoy'un başrolünü oynadığı Terzi dizisinden ilk fragman yayınlandı
11:16 Seçilemeyeceği yerden aday gösterilen Savcı Sayan'dan ilk yorum: Çalışmaya devam edeceğim
11:13 Merkez Bankası demir sandıkları Kapalıçarşı'ya yolladı! Milyonlarca doları her gün bu yöntemle topluyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2023 12:28:16. #1.13#
SON DAKİKA: Fransız Alpleri'nde çığ düşmesi sonucu 5 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement