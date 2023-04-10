Fransız Alpleri'nde çığ düşmesi sonucu 5 kişi öldü

Fransa'nın güneydoğusunda Alpler'de, çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

FranceInfo'nun haberine göre, Fransız Alpleri'ndeki Mont-Blanc bölgesinde dün çığ düştü.

Belediye Başkan Yardımcısı Elisabeth Mollard, RTL Radyosuna yaptığı açıklamada, çığ altında kalan 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Mollard, hayatını kaybedenlerden 2'sinin dağcı, 2'sinin rehber olduğunu belirtti.

Öte yandan bir kişi yaralı olarak çığ altından çıkarılırken, bölgedeki 8 dağcı da yara almadan olayı atlattı.

Çığın, bölgede bir haftadır artan sıcaklıklar nedeniyle düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Meteoroloji İdaresi, bölgede yeniden çığ düşme ihtimallerine karşı uyarıda bulundu.