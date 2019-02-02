Son Dakika Haberleri: Fransız Alpleri'nde Çığ Felaketi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Fransız Alpleri'nde Çığ Felaketi: 1 Ölü, 2 Yaralı

37 dakika önce

Fransız Alpleri Savoie bölgesinde büyük çaplı bir çığ felaketinin yaşandığı öğrenildi.

Fransız Alpleri'nde Çığ Felaketi: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
Fransız Alpleri Savoie bölgesinde büyük çaplı bir çığ felaketinin yaşandığı öğrenildi. Yaşanan felakette kar altında kalan en az 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Fransa'nın Savoie bölgesinde Val Cenis Kayak Pisti dışında çığ düştüğü öğrenildi. Alpler'de 2 bin 300 metre yükseklikte kayan onlarca kayakçının kar altında kaldığı ve arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi. Yaşanan felakette en az 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. - PARİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:48 Kaynak: İHA

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