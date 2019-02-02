Fransız Alpleri'nde Çığ Felaketi: 1 Ölü, 2 Yaralı
37 dakika önce
Fransız Alpleri Savoie bölgesinde büyük çaplı bir çığ felaketinin yaşandığı öğrenildi.
Fransız Alpleri Savoie bölgesinde büyük çaplı bir çığ felaketinin yaşandığı öğrenildi. Yaşanan felakette kar altında kalan en az 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Fransa
'nın Savoie bölgesinde Val Cenis Kayak Pisti dışında çığ düştüğü öğrenildi. Alpler'de 2 bin 300 metre yükseklikte kayan onlarca kayakçının kar altında kaldığı ve arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi. Yaşanan felakette en az 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. - PARİS
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:48 Kaynak: İHA
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