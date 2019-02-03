Fransız Alpleri'nde Felaketi: Onlarcası Halen Çığ Altında! 1 Ölü, 2 Yaralı

FRANSA'nın Savoie bölgesinde Val Cenis Kayak Pisti dışında çığ düştü.

FRANSA'nın Savoie bölgesinde Val Cenis Kayak Pisti dışında çığ düştü. Alpler'de 2 bin 300 metre yükseklikte kayan onlarca kayakçının kar altında kaldığı ve arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi. Yaşanan felakette en az 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

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