Son Dakika Haberleri: Fransız Alpleri'nde Felaketi: Onlarcası Halen Çığ Altında! 1 Ölü, 2 Yaralı

Fransız Alpleri'nde Felaketi: Onlarcası Halen Çığ Altında! 1 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

FRANSA'nın Savoie bölgesinde Val Cenis Kayak Pisti dışında çığ düştü.

Fransız Alpleri'nde Felaketi: Onlarcası Halen Çığ Altında! 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
FRANSA'nın Savoie bölgesinde Val Cenis Kayak Pisti dışında çığ düştü. Alpler'de 2 bin 300 metre yükseklikte kayan onlarca kayakçının kar altında kaldığı ve arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi. Yaşanan felakette en az 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:40 

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