Fransız Anıtı'nda tören - Son Dakika

Fransız Anıtı'nda tören

25.04.2021 00:57
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde Fransız Anıtı'nda tören düzenlendi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde Fransız Anıtı'nda tören düzenlendi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yıl dönümü anma etkinlikleri saat 11.45'te Fransız Anıtı'nda başladı. Törene Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, Avustralya Büyükelçisi Marc Innes-Brown, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguinness, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin katıldı.

Fransız Anıtı'na Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasıyla Fransız ve Türkiye'nin Milli Marşlarının okunmasının ardından mezarlıklara karanfil bırakıldı.

Burada kısa bir konuşma gerçekleştiren Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin, "Bu sabah, 105 yıl önce etrafımızı çevreleyen topraklarda savaşın oluşturduğu gazap ve dehşeti hatırlamak amacıyla burada toplandık. 1915 yılı boyunca, topraklarını savunmaya veya tam aksine bu toprakları kontrol etmeye kararlı olan yaklaşık 1 milyon asker korkunç çatışmalara girmiştir. Osmanlı Ordusu, Britanya İmparatorluğu ve Fransız Doğu Sefe Kuvvetleri'nden gelen bu askerlerin yaklaşık yarısı hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır. Fransa, Çanakkale Savaşı'na, dörtte biri Afrika sömürgelerinden olmak üzere yaklaşık 80 bin asker göndermiş, bunların 27 bini hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır. İşte bu anma gününde, savaşın cehennemine tanık olan bütün askerler ile nihayetinde mezarları olacak bir toprak parçasını kazanmak için kendilerini feda eden askerleri saygıyla anıyoruz. Kendilerine şükranımızı, hayranlığımızı ifade ediyor, geride bıraktıkları eşleri ve yetim çocuklarını unutmuyoruz. Bugün, Kilitbahir'in tepelerine bakan bir yolcu durmaya davet ediyor. Gelibolu Yarımadası'nın vadilerini ve tepelerini gezdikçe de etrafa hakim olan huzur ve sakinlik ortamı ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından tarihi mirası korunması ve değerli hale getirilmesi kapsamında gerçekleştirilen bu muazzam çalışmadan dolayı oldukça duygulanacaktır. Geçmişte kan ve gözyaşı ile yıkanan, değerli askerlerimizin istirahat ettiği bu topraklarda bugün ve yarın bir arada olmamız, onların gösterdikleri fedakarlıkları unutmadığımızı, birlikte kardeşlik ve barışı teşvik etmekte kararlı olmaya devam ettiğimizi göstermektedir" dedi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, İstanbul, Fransa, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransız Anıtı'nda tören - Son Dakika


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