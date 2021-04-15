Fransız arkeologlar binlerce yıl öncesine ait 40 tabut keşfetti

Fransız Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü'ne (INRAP) bağlı arkeologlar, Korsika bölgesinde 300-600 yılları arasında olduğuna inanılan 40 tabutun bulunduğu Antik döneme ait mezarlık keşfetti.

Fransız'da arkelogları şaşırtan bir keşfe imza atıldı. Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü'ne (INRAP) bağlı arkeologlar, Antik dönemde birçok topluma ev sahipliği yapan Fransa'nın Korsika bölgesinde 300-600 yılları arasında olduğu tahmin edilen 40 tabutun bulunduğu mezarlık keşfetti. Arkeologlar, bulunan cesetlerin 3 ve 6. yüzyıl arasında gömüldüğünü tahmin ettiklerini açıkladı. Mezarlığın bulunduğu Ile-Rousse kasabasında, Antik dönemde de insanların yaşadığı ortaya çıktı. Bulunan 40 tabutun sayesinde kasabanın 18'inci yüzyıl öncesine ait sırlarla dolu geçmişinin çözübileceğine inanılıyor.