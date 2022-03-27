Fransız aşırı sağcı Le Pen'e Guadeloupe'ta tepki gösterildi - Son Dakika
Üye Girişi

Fransız aşırı sağcı Le Pen'e Guadeloupe'ta tepki gösterildi

27.03.2022 18:16
Fransız aşırı sağcı Le Pen'e Guadeloupe'ta tepki gösterildi

Fransız cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen'e, seçim kampanyası kapsamında gittiği Fransa'nın denizaşırı topraklarından Guadeloupe Adası'nda bir televizyon kanalına röportaj verdiği sırada tepki gösterildi.

Fransız cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen'e, seçim kampanyası kapsamında gittiği Fransa'nın denizaşırı topraklarından Guadeloupe Adası'nda bir televizyon kanalına röportaj verdiği sırada tepki gösterildi.

Fransız basınındaki haberlerde, aşırı solcu olduğu belirtilen bir grubun, dün akşam adada bir televizyon kanalına verdiği röportaj sırasında Le Pen'e, "dışarı" ve "ırkçı" sloganları atarak tepki gösterdiği kaydedildi.

Le Pen ve ekibinin "20 aşırı solcu eylemci" tarafından şiddetli şekilde iteklendiği ifade edilen haberlerde, bunun üzerine Le Pen'in, korumaları tarafından alandan çıkartıldığı aktarıldı.

Le Pen'in danışmanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Andre Rouge, yaptığı açıklamada, olay sırasında sırtına vurulduğunu belirtti.

BFMTV kanalına konuşan göstericilerden Laurence Maquiaba, eylemleriyle Le Pen'in mesajının büyük kitleler tarafından duyulmasını önlemek istediklerini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da France 3 kanalında yaptığı açıklamada, Le Pen'in fikirleriyle mücadele ettiğini ancak bu olayı şiddetli kınadığını dile getirdi.

YORUMLAR
500
Çavuşoğlu, Doha Forumu'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1) Çavuşoğlu, Doha Forumu'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı: (1) Son dakika haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'Ukrayna'nın Mariupol şehrinden tahliyeler için Türkiye ve Yunanistan birlikte çalışıyor' dedi. Son dakika haberleri: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'Ukrayna'nın Mariupol şehrinden tahliyeler için Türkiye ve Yunanistan birlikte çalışıyor' dedi.

Marine Le Pen, cumhurbaşkanı, Röportaj, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransız aşırı sağcı Le Pen'e Guadeloupe'ta tepki gösterildi - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Erdoğan'ın "Şifa" diye tavsiye ettiği ürünlerin maliyeti, 4 kişilik bir aile için 4020 TL olarak hesaplandı!
17:27 Zonguldak'ta feci kaza! Dengesini yitiren kadın 5. kattan beton zemine düştü
17:17 Burak Elmas'ın "Masaya yumruk vurdum" sözlerine, TFF'den cevap geldi: Hayal ürünü
17:12 Fatih Terim geri dönebilir mi? İşte Galatasaray'da başkan seçilirse İmparator'la çalışacak başkan adayları
16:36 Erdoğan ve genç çiftçi arasında salondakileri güldüren konuşma: Beni ortaklığa kabul eder misin?
16:34 Vladimir Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'den korkutan tehdit: Kazanamazsak ne Rusya kalır ne de dünya
16:29 Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde kullanılan silahı saklayan firari sanık Ahmet İskender Türkiye'ye getirilip tutuklandı
16:17 Konuşanlar'ın son bölümünde Hasan Can Kaya ile izleyici arasındaki diyalog, salonda soğuk terler döktürdü!
16:08 Rıza Çalımbay'dan futbol dünyasına ilişkin çarpıcı yorumlar
15:59 Rusya'nın saldırıları sonrasında Lviv halkı kiliseleri doldurdu! Ülkeleri için dua ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 18:24:59. #1.12#
SON DAKİKA: Fransız aşırı sağcı Le Pen'e Guadeloupe'ta tepki gösterildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement