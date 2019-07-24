Son Dakika Haberleri: Fransız aşırı sağcı vekilden Greta Thumberg'e: "İyi bir dayağı hak etti"
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Fransız aşırı sağcı vekilden Greta Thumberg'e: "İyi bir dayağı hak etti"

1 saat önce

Fransa Ulusal Meclisi'nde milletvekillerine seslenen 16 yaşındaki İsveçli çevre aktivisti Greta Thumberg, bir grup parlamenter tarafından protesto edildi.

Fransız aşırı sağcı vekilden Greta Thumberg'e:
Fransa Ulusal Meclisinde milletvekillerine seslenen 16 yaşındaki İsveçli çevre aktivisti Greta Thumberg, bir grup parlamenter tarafından protesto edildi. Thumberg'in mecliste ağırlanmasına tepki gösteren aşırı sağcı milletvekillerine bazı ana muhalafet merkez sağ, Cumhuriyetçiler (LR) üyeleri de destek verdi. Protestocu vekiller Thumberg'in konuşmasını boykot ederken, tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Aşırı sağcı vekillerden Emmanuelle Menard, Twitter hesabından "Ne yazık ki popoya tokat yasaklandı, yoksa Greta Thumberg iyi bir tokadı hak etti" mesajını paylaşırken, Uusal Birlik (RN) partisi lideri Marine Le Pen ise Thumberg için "kendini çevreci ilham perisi ilan eden" ifadelerini kullandı ve meclisteki programını "ikiyüzlülük" olarak tanımladı.
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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:52 
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