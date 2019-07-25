Son Dakika Haberleri: Fransız aşırı sağcı vekilden Greta Thumberg'e: "İyi bir dayağı hak etti"
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Fransız aşırı sağcı vekilden Greta Thumberg'e: "İyi bir dayağı hak etti"

13 dakika önce

Fransa Ulusal Meclisi'nde milletvekillerine seslenen 16 yaşındaki İsveçli çevre aktivisti Greta Thumberg, bir grup parlamenter tarafından protesto edildi.

Fransa Ulusal Meclisi'nde milletvekillerine seslenen 16 yaşındaki İsveçli çevre aktivisti Greta Thumberg, bir grup parlamenter tarafından protesto edildi.
Fransız aşırı sağcı vekilden Greta Thumberg'e: İyi bir dayağı hak etti
Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:44 
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