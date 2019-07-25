Fransız aşırı sağcı vekilden Greta Thumberg'e: "İyi bir dayağı hak etti"
13 dakika önce
Fransa Ulusal Meclisi'nde milletvekillerine seslenen 16 yaşındaki İsveçli çevre aktivisti Greta Thumberg, bir grup parlamenter tarafından protesto edildi.
Fransa
Ulusal Meclisi'nde milletvekillerine seslenen 16 yaşındaki İsveçli çevre aktivisti Greta Thumberg, bir grup parlamenter tarafından protesto edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:44
Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı Trenin geldiğini son anda fark eden yaşlı çiftçi, raylara yatarak hayatta kaldı Karın ağrısıyla doktora giden Hintli kadının midesinden aksesuar, bozuk para ve kol saati çıktı Pitbullun 6 yaşındaki çocuğa saldırması kameraya yansıdı