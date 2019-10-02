Son Dakika Haberleri: Fransız aşırı solcu milletvekili, Cezayir'de gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Fransız aşırı solcu milletvekili, Cezayir'de gözaltına alındı

1 saat önce

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nden (LFI) milletvekili Mathilde Panot'un Cezayir'in Bejaia kentinde gözaltına alındığı bildirildi.

Fransız aşırı solcu milletvekili, Cezayir'de gözaltına alındı, System.String[]

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nden (LFI) milletvekili Mathilde Panot'un Cezayir'in Bejaia kentinde gözaltına alındığı bildirildi.

LFI'den yapılan yazılı açıklamada, Fransız milletvekili ve Ulusal Meclis'te LFI Grup Başkan Yardımcısı Panot'un dün, yanındaki kişilerle Bejaia'da gözaltına alındığı ve polis eşliğinde başkent Cezayir'e getirildiği bilgisi paylaşıldı.

LFI'nin, Panot ve beraberindeki kişilerin gözaltına alınmasını kınadığı ve serbest bırakılmalarını istediği kaydedildi.

Açıklamada, Fransız milletvekilinin hangi sebeple gözaltına alındığı ise belirtilmedi.

Panot, dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 22 Şubat'ta başlayan ve Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı nisanda istifaya götüren kitlesel halk protestolarını takip etmek ve bazı aktörlerle görüşmek için Cezayir'e geldiğini ifade etmişti.

Milletvekili, Cezayir, Fransa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Sokak köpeği yüzünden çıkan tartışmada kan aktı
Gözü dönmüş kişi, eline geçirdiği baltayla iş yerini bastı Fildişi Sahili uyruklu genç kız, Adana'da yakayı ele verdi Meghan Markle'ın 28 yaşındaki yeğeni çırılçıplak gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:56:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransız aşırı solcu milletvekili, Cezayir'de gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]