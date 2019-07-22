Son Dakika Haberleri: Fransız askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Fransız askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

1 saat önce

Fransız Donanması'na ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Fransız askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]
Fransız Donanması'na ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Marmara Denizi yönünden boğaza giren Fransız Donanması'na ait A759 borda numaralı zırhlı istihbarat gemisi "Dupuy de Lome", saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekiplerinin botla eşlik ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Lome, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:29 Kaynak: AA
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