Fransız askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
1 saat önce
Fransız Donanması'na ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:29 Kaynak: AA
Fransız Donanması'na ait bir gemi, Çanakkale Boğazı
'ndan geçti. Marmara Denizi
yönünden boğaza giren Fransız Donanması'na ait A759 borda numaralı zırhlı istihbarat gemisi "Dupuy de Lome
", saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekiplerinin botla eşlik ettiği gemi, Ege Denizi
'ne doğru seyrini sürdürdü.
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