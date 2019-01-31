Fransız Assystem Şirketi, Akkuyu Ngs'nin İnşasında Rosatom'a Yardım Edecek
1 saat önce
Fransız mühendislik grubu Assystem ve Akkuyu NGS’nin inşasından sorumlu olan, Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’a bağlı Akkuyu Nükleer A.Ş. işbirliği anlaşması imzaladı. Toplamda 6 yıl süreli anlaşmaya göre Assystem, Akkuyu NGS’deki nükleer güvenlik açısından önem taşıyan tesislerin inşasını gözetlenmesini sağlayacak. Assystem, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun gereklerine uygun olarak inşaat ve montaj işleri sırasında nükleer […]The post Fransız Assystem şirketi, Akkuyu NGS’nin inşasında Rosatom’a yardım edecek appeared first on Enerji Enstitüsü.
Fransız mühendislik grubu Assystem ve Akkuyu
NGS'nin inşasından sorumlu olan, Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom'a bağlı Akkuyu Nükleer A.Ş. işbirliği anlaşması imzaladı.
Toplamda 6 yıl süreli anlaşmaya göre Assystem, Akkuyu NGS'deki nükleer güvenlik açısından önem taşıyan tesislerin inşasını gözetlenmesini sağlayacak.
Assystem, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun gereklerine uygun olarak inşaat ve montaj işleri sırasında nükleer güvenliğin temini açısından önemli tüm yapı, sistem ve bileşenlerin denetimini gerçekleştirecek.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:42
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