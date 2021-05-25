Fransız astronot Pesquet, uzaydan Sahra Çölü'nün fotoğrafını paylaştı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan Fransız astronot Thomas Piquet, uzaydan çektiği Sahra Çölü'nün fotoğraflarını paylaştı.

ISS'te görevli Fransız astronot Thomas Piquet sosyal medya hesabından uzaydan çektiği Sahra Çölü'nün fotoğraflarını yayınladı. Pesquet, Sahra'nın Gözü olarak bilinen bölgenin fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Uzayda astronotlar için klişe olan bir fotoğraf varsa, o da Sahra'nın Gözü olarak da bilinen Richat oluşumudur. Hepimiz bir iki fotoğraf çektik" dedi. Pesquet'in paylaştığı fotoğraflar, yüzlerce yorum aldı ve beğeni topladı.