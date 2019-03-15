Son Dakika Haberleri: Fransız Bakan AP Seçimlerine Aday

Fransız Bakan AP Seçimlerine Aday

43 dakika önce

BAKAN Loiseau, France 2 televizyonunda aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen ile karşı karşıya geldiği programda gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

Fransız Bakan AP Seçimlerine Aday, System.String[]
BAKAN Loiseau, France 2 televizyonunda aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen ile karşı karşıya geldiği programda gündeme ilişkin açıklamada bulundu. 26 Mayıs'ta düzenlenecek AP seçimlerine LREM'den aday olmaya hazır olduğunu belirten Loiseau, LREM yöneticilerinin bu kararından haberdar olmadığını söyledi. Loiseau, daha önce böyle bir karar almadığını ve Le Pen'in yüzünden kararını değiştirdiğini belirtti.

AVRUPA'YI ÇOK İYİ BİLİYOR

Meclis'te LREM Grup Başkan Vekili Gilles Le Gendre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Loiseau'nun adaylığına destek verdiğini ve LREM milletvekillerinin onun arkasında olduğunu kaydetti. Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand geçen hafta Le Journal du Dimanche haftalık gazetesine verdiği demeçte, Loiseau'nun aday olması gerektiğini belirterek, "Nathalie Loiseau, Avrupa'yı çok iyi biliyor, bunu yapacak profile sahiptir" ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:20 

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