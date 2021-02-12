Fransız Bakan'dan yüzme derslerinden muafiyet için "tıbbi neden" ısrarı - Son Dakika

Fransa'da kamuya açık alanlarda 18 yaşın altındaki kızların başörtü takmasının yasaklanmasını isteyen Fransız Bakan Marlene Schiappa, okullarda kız-erkek karışık yüzme derslerinden muaf olmak için tıbbi neden bildirilmesinin zorunlu kılınmasında ısrar etti.

Müslümanların dinlerini yaşamasını zorlaştıran "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasa tasarısının Ulusal Meclis'te görüşüldüğü Fransa'da, Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Bakan Schiappa, Müslüman ailelerin kız çocuklarını zorunlu yüzme derslerinden muaf tutmak için klor alerjisini gerekçe gösterdiğini iddia etti.

Schiappa ile Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, son zamanlarda klor alerjisi gerekçesiyle yüzme derslerine katılmayanların sayısının arttığı, öğrencilerin bu gerekçeleri üzerine soruşturma açılacağı duyuruldu.

Açıklamada, soruşturmanın Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Seküler İhtiyarlar Konseyi tarafından yapılacağı ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Okulların dini ayrılıkçılığın yeşerdiği alanlar olmaması gerektiği ileri sürülen açıklamada, klor alerjisi gerekçelerinin tıbbi dayanağı olmasının talep edileceği vurgulandı.

Fransa'da ilkokuldan itibaren öğrencilere yüzme dersi zorunluluğu

Fransa'da ilkokuldan itibaren öğrencilere yüzme dersleri zorunlu tutuluyor. Bazı aileler, ülke genelindeki taciz olayları ya da dini gerekçelerle çocuklarının bu derslerden muaf tutulmasını istiyor.

Ülke genelinde havuzlarda, kadın ve erkekler için ayrı gün uygulaması yapılmasına izin verilmiyor. Ayrıca kadınların, havuzlara tesettür mayosuyla girmesi de yasak.

Schiappa, daha önce kamuya açık alanlarda 18 yaşından küçük kızların başörtü takmasının yasaklanması maddesinin yasa tasarısına eklenmesine destek vermişti.

Madde, tasarıyı inceleyen komite tarafında aşırıcı bulunarak reddedilmişti.