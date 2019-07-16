Son Dakika Haberleri: Fransız bakan de Rugy 'ıstakoz skandalı' sonrası istifa etti
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Fransız bakan de Rugy 'ıstakoz skandalı' sonrası istifa etti

10 saat önce

Fransa'nın Ekolojik Geçiş Bakanı François de Rugy, devletin kasasından lüks davetler verdiği yönündeki iddialar üzerine istifa etti. 'Istakoz skandalı' olarak da adlandırılan iddialar konusunda eski bakan suç duyurusunda da bulunacağını belirtti

Fransız bakan de Rugy 'ıstakoz skandalı' sonrası istifa etti, System.String[]
Fransa'nın Ekolojik Geçiş Bakanı François de Rugy, devletin kasasından lüks davetler verdiği yönündeki iddialar üzerine istifa etti. 'Istakoz skandalı' olarak da adlandırılan iddialar konusunda eski bakan suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Yazılı açıklamayla istifasını duyuran bakan, "Aileme yönelik saldırılar ve medya linci, bugün geri çekilmeye beni mecbur bıraktı. Herkesin anlayış göstereceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:22 
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