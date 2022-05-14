Fransız Bakan, Ebu Akile'nin cenazesindeki şiddetin kendisini "şoke ettiğini" söyledi - Son Dakika
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Fransız Bakan, Ebu Akile'nin cenazesindeki şiddetin kendisini "şoke ettiğini" söyledi

14.05.2022 21:28
Fransız Bakan, Ebu Akile'nin cenazesindeki şiddetin kendisini "şoke ettiğini" söyledi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen cenaze törenindeki İsrail polisinin şiddeti nedeniyle "şoke olduğunu" ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen cenaze törenindeki İsrail polisinin şiddeti nedeniyle "şoke olduğunu" ifade etti.

Le Drian Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şirin Ebu Akile Hanım'ın cenaze töreninin onurlu ve barışçıl bir şekilde gerçekleşmesini engelleyen kabul edilemez şiddet karşısında derinden şoke oldum ve hayrete düştüm." ifadesini kullandı.

Le Drian, Fransa'nın Ebu Akile'nin öldürülmesini kınadığını hatırlatarak, gazetecinin ölümüne ilişkin şeffaf bir soruşturma çağrılarını yeniledi.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşe maruz kalmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

İsrail polisi, Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

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İsrail, Fransa, Cenaze, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransız Bakan, Ebu Akile'nin cenazesindeki şiddetin kendisini 'şoke ettiğini' söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransız Bakan, Ebu Akile'nin cenazesindeki şiddetin kendisini "şoke ettiğini" söyledi - Son Dakika
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