Fransız bakan gösterilerdeki polis şiddetini inkar etti - Son Dakika

Fransa İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, gösterilerde polisin şiddet uygulamadığını savundu.

Nunez, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, polisin eylemlerde "hata" yapabileceğini, hata yapması halinde de hakkında soruşturma açılacağını veya cezalandırılacağını söyledi.

"Polis elbette şiddetli değil. Devlet şiddeti meşru bir şiddet. Polis ancak saldırıya uğradığı zaman şiddete başvurur. Polisin hangi şartlarda şiddet uygulayabileceği bellidir. Bunun adı yasal şiddettir." değerlendirmesinde bulunan Nunez, "polis şiddeti" kavramını kullanmanın doğru olmadığını kaydetti.

Polis şiddeti

17 Kasım 2018'de başlayan sarı yeleklilerin gösterileri ve 5 Aralık'tan bu yana Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı farklı günlerde yapılan eylemlerde polisin protestoculara ve gazetecilere uyguladığı şiddet tartışma konusu oluyor.

Son 1 yılda düzenlenen gösterilerde, polis müdahalesi sonucu 1 kişi öldü, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu, yaklaşık 500 kişi ise yaralandı.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), geçen yıl polisin eylemlerde şiddet uyguladığı şüphesiyle 313 adli soruşturma başlattı.

Paris Savcılığı da 9 Ocak'ta Paris'teki eylemde polisin göstericilere uyguladığı şiddet olaylarına ilişkin 3 soruşturma açtı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 14 Ocak'ta yaptığı açıklamada, bazı polislerin kabul edilemez davranışlarda bulunduğunu ancak tüm polislerin eylemcilere şiddet uyguladığını söylemenin doğru olmadığını belirtti.

Bu arada, AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın, 5 Aralık'ta Paris'teki emeklilik reformu protestolarını takip ederken Fransız polisinin kullandığı plastik bomba gözüne isabet etti.

AA Foto Muhabiri Dursun Aydemir de Paris'te 9 Ocak'taki gösteride, polisin attığı gaz kapsülünün bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.