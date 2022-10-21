Fransız bakan ölümden döndü! İçinde bulunduğu uçak, iniş sırasında yere çakılmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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Fransız bakan ölümden döndü! İçinde bulunduğu uçak, iniş sırasında yere çakılmaktan son anda kurtuldu

21.10.2022 13:07

Fransa Bölgesel Uyum Bakanı Caroline Cayeux'yü de taşıyan uçak, başkent Paris'teki Orly Havalimanı'nda iniş sırasında yere çakılmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan olayda uçaktaki yolcuların ve mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Le Figaro'nun haberine göre, Bölgesel Uyum Bakanı Caroline Cayeux dahil 39 kişinin içinde bulunduğu Fly Amelia şirketine bağlı uçak, dün akşam başkent Paris'teki Orly Havalimanı'nda inişe geçeceği sırada fırtınaya yakalandı.

PİST DIŞINA İNDİLER

Türbülansa giren uçağın kontrolünü bir süreliğine kaybeden pilot, pistin dışına yeşil bir alana güçlükle iniş yapabildi. Uçağın kuvvetli fırtına nedeniyle yere çakılmaktan son anda kurtulduğu belirtiliyor.

Fransız Bakan'ın içinde bulunduğu uçak çakılmaktan son anda kurtuldu

YARALANAN OLMADI

Bakan Cayeux, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rodez dönüşünde iniş sırasında pistten çıkan uçağın korkuya yol açtığını ve herhangi bir yaralanma olayının da olmadığını belirtti. Cayeux, kendisine geçmiş olsun mesajları iletenlere ve desteğe gelen kurtarma ekiplerine teşekkür etti. Savcılık olaya ilişkin soruşturma açtı.

Fransız Bakan'ın içinde bulunduğu uçak çakılmaktan son anda kurtuldu
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fransız bakan ölümden döndü! İçinde bulunduğu uçak, iniş sırasında yere çakılmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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