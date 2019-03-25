Son Dakika Haberleri: Fransız Bakan İstifa Edeceğini Açıkladı

Fransız Bakan İstifa Edeceğini Açıkladı

1 saat önce

Fransa Avrupa İlişkileri Bakanı Nathalie Loiseau, istifa edeceğini açıkladı.

Fransız Bakan İstifa Edeceğini Açıkladı, System.String[]
Fransa Avrupa İlişkileri Bakanı Nathalie Loiseau, istifa edeceğini açıkladı. Fransa Avrupa İlişkileri Bakanı Nathalie Loiseau, Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde çalışmak için görevi bırakıyor. Gün içinde resmen istifa edeceğini duyuran Loiseau'nun, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte çalışacağı öğrenildi. Bu sebeple Loiseau'nun Bakanlıktan istifası, "görev değişikliği" olarak görülüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:01 Kaynak: İHA

Avrupa, Fransa, Güncel
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