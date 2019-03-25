Fransız Bakan İstifa Ediyor
42 dakika önce
Fransa Avrupa İlişkileri Bakanı Nathalie Loiseau, istifa edeceğini açıkladı.
Fransa Avrupa
İlişkileri Bakanı Nathalie Loiseau, istifa edeceğini açıkladı.
Fransa Avrupa İlişkileri Bakanı Nathalie Loiseau, Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde çalışmak için görevi bırakıyor. Gün içinde resmen istifa edeceğini duyuran Loiseau'nun, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
ile birlikte çalışacağı öğrenildi. Bu sebeple Loiseau'nun Bakanlıktan istifası, "görev değişikliği" olarak görülüyor. - PARİS
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:49 Kaynak: İHA
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