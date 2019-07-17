Son Dakika Haberleri: Fransız bakan: Kripto para Libra için henüz şartlar olgunlaşmadı
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Fransız bakan: Kripto para Libra için henüz şartlar olgunlaşmadı

6 saat önce

G7 ülkeleri maliye bakanları iki günlük toplantı için Fransa'da bir araya gelirken Fransız Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Facebook'un planlarını açıkladığı kripto parası Libra için henüz şartların olgunlaşmadığını söyledi.

Fransız bakan: Kripto para Libra için henüz şartlar olgunlaşmadı, System.String[]
Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerden oluşan G7 ülkeleri maliye bakanları iki günlük toplantı için Fransa'da bir araya geldi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Fransa'nın maliye bakanı Bruno Le Maire, Facebook'un planlarını açıkladığı kripto parası Libra için henüz şartların olgunlaşmadığını söyledi.
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Fransa, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:52 
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