Fransız bakan: Kripto para Libra için henüz şartlar olgunlaşmadı
6 saat önce
G7 ülkeleri maliye bakanları iki günlük toplantı için Fransa'da bir araya gelirken Fransız Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Facebook'un planlarını açıkladığı kripto parası Libra için henüz şartların olgunlaşmadığını söyledi.
Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerden oluşan G7 ülkeleri maliye bakanları iki günlük toplantı için Fransa
'da bir araya geldi.
Toplantıya ev sahipliği yapan Fransa'nın maliye bakanı Bruno Le Maire
, Facebook
'un planlarını açıkladığı kripto parası Libra için henüz şartların olgunlaşmadığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:52
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