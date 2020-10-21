Fransız Bakan: Marketlerdeki helal üründen rahatsız oluyorum
21.10.2020 11:48
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, medyaya yaptığı açıklamada, marketlerdeki helal gıda ürünlerine ayrılmış özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu söyledi.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, medyaya yaptığı açıklamada, marketlerdeki helal gıda ürünlerine ayrılmış özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu söyledi. Fransız bakanın bu açıklamasına soyal medyadan tepki yağdı.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkedeki marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu belirtti. Fransa merkezli BFM TV kanalına konuşan Darmanin, marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasının kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Darmanin, Cemaatçiliğin böyle başladığını ve kapitalizmin de bundan bir sorumluluğu olduğunu belirterek, marketlerde sadece helal gıda ürünlerine ayrılmış özel reyonların bulunmaması gerektiğini ifade etti.
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