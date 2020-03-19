Son Dakika › Dünya › Fransız bakan: Sokağa çıkma yasağına uymayanlar 'aptal', maskeleri çalanlar 'aşağılık ve rezil' - Son Dakika Dünya
Fransız bakan: Sokağa çıkma yasağına uymayanlar 'aptal', maskeleri çalanlar 'aşağılık ve rezil'
6 saat önce
Fransız bakan: Sokağa çıkma yasağına uymayanlar aptal, maskeleri çalanlar aşağılık ve rezil
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulamaya saygı göstermeyenleri, "aptallar" olarak değerlendirdi.
Castaner, maskeleri çalan ve saklayanlar için ise "aşağılık ve rezil" tanımını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:13
Son Dakika İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi