Fransız bakan: Sokağa çıkma yasağına uymayanlar 'aptal', maskeleri çalanlar 'aşağılık ve rezil' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransız bakan: Sokağa çıkma yasağına uymayanlar 'aptal', maskeleri çalanlar 'aşağılık ve rezil' - Son Dakika Dünya

Fransız bakan: Sokağa çıkma yasağına uymayanlar 'aptal', maskeleri çalanlar 'aşağılık ve rezil'

6 saat önce

Fransız bakan: Sokağa çıkma yasağına uymayanlar aptal, maskeleri çalanlar aşağılık ve rezil

Fransız bakan: Sokağa çıkma yasağına uymayanlar 'aptal', maskeleri çalanlar 'aşağılık ve rezil', System.String[]

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulamaya saygı göstermeyenleri, "aptallar" olarak değerlendirdi.


Castaner, maskeleri çalan ve saklayanlar için ise "aşağılık ve rezil" tanımını yaptı.

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Süleyman Soylu, Koronavirüs, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:13 

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