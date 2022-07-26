Fransız Bakanlara Enerji Tasarrufunda Örnek Olmaları Talimatı

PARİS, 26 Temmuz (Xinhua) -- Fransız haber kanalı BFMTV'nin Salı günü bildirdiğine göre, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, kabinedeki tüm bakanlara, enerji tasarrufu konusunda ayrıntılı talimatlar içeren bir genelge gönderdi. Borne yayınladığı genelgede, tüm bakanları "tüm topluma iyi birer örnek olmaları" için enerji tüketimini azaltmaya ve fosil yakıtı kullanımını hızlı şekilde bırakmaya çağırdı. Genelgede, aynı enerji tasarrufu çabalarının halk tarafından da gösterilmesinin beklendiği vurgulandı. Borne'un genelgesine göre, kamu idareleri, bakanlıklar ve diğer kamu hizmetleri tesisleri yalnızca bina içindeki hava sıcaklığı 26 dereceyi bulduğunda klimayı açabilecek. Ayrıca, lambalar ve elektrikli cihazlar kullanılmadığında kapatılacak. Genelgede, ofis binalarının termostatlarla donatılması ve ısıtmanın sadece bina içindeki hava sıcaklığı 19 derecenin altına düştüğünde açılması gerektiği belirtildi. Borne genelgede, klima veya ısıtma cihazları açık olduğunda, çalışanların giriş kapılarını kapalı tutmaları gerektiği ifade edildi.

Başbakan, hükümet yetkililerini, "enerji tasarrufunda örnek olmaları yönünde", ortak araç kullanımı, bisiklet veya elektrikli araç sürme gibi daha sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini kullanmaya çağırdı. Fransa'da hükümet sözcüsü Oliver Veran da kısa süre önce yaptığı açıklamada, pek çok kişi yaz tatiline çıkmaya hazır olduğundan, halka evlerinden ayrılmadan önce lambaları, Wi-Fi ve klimayı kapatmaları yönünde hatırlatma yapmıştı. Tasarruf konusundaki bir diğer gelişmeye göre de, Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher Pazar günü yaptığı açıklamada, klimalı mağazaların kapılarını kapalı tutması ve aydınlatmalı reklamları sınırlamasını talep eden bazı enerji tasarruflu kararlarını duyurmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 14 Temmuz'daki ulusal gün röportajında, sürmekte olan Ukrayna krizi nedeniyle, ülkede olası kıtlıklara hazırlanmak için sonbaharda enerji tüketiminde kısıntıya gitmek zorunda kalabilecekleri konusunda uyarmıştı.