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Fransız balıkçılar Manş Denizi'ndeki limanları ablukaya alacak - Son Dakika

Fransız balıkçılar Manş Denizi'ndeki limanları ablukaya alacak

25.11.2021 21:36
Fransız balıkçılar Manş Denizi'ndeki limanları ablukaya alacak

Fransız balıkçılar, İngiltere ile devam etmekte olan balıkçılık hakları konusundaki anlaşmazlığı protesto etmek amacıyla Manş Denizi'ndeki limanları ablukaya alarak İngiltere'ye yönelik ihracatı engelleyeceklerini duyurdu.

Fransız balıkçılar, İngiltere ile devam etmekte olan balıkçılık hakları konusundaki anlaşmazlığı protesto etmek amacıyla Manş Denizi'ndeki limanları ablukaya alarak İngiltere'ye yönelik ihracatı engelleyeceklerini duyurdu.

İngiltere ve Fransa arasında Brexit sonrası balıkçılık haklarıyla ilgili devam eden anlaşmazlık nedeniyle Fransız balıkçılar, İngiltere'ye yönelik ihracatı durdurmak amacıyla yarın Manş Denizi'ndeki limanları ablukaya alacaklarını duyurdu. Fransız balıkçıların İngiltere'ye olan ihracatı engelleme tehdidi üzerine, iki ülke arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlığın ilerleyen günlerde daha da büyümesi ve İngiltere'deki tedarik zincirinde aksamalara neden olması bekleniyor.

Protestonun birkaç saat sürmesi bekleniyor

Fransız balıkçılar, şu anda Brexit anlaşması kapsamında kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ve anlaşma dahilinde olan Birleşik Krallık sularında balık tutmalarının kendilerine ruhsat verilmeyerek engellendiğini belirtti. Bu nedenle Fransız balıkçılar, yarın Fransa'nın kuzey kıyılarındaki Calais, Saint-Malo ve Oustreham Limanlarını ablukaya alacakları birkaç saatlik bir protesto planladıklarını açıkladı.

Fransız Ulusal Deniz Balıkçılığı Komitesi Başkanı Gerard Romiti yaptığı açıklamada, "Bu, Birleşik Krallık'ın onlara yönelik kışkırtıcı, küçümseyici ve aşağılayıcı tutumuna yanıt olarak profesyonel balıkçıların seferber olma niteliğini ve yeteneğini gösteriyor." dedi.

İngiltere protestoya tepki gösterdi

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tehdit bizi hayal kırıklığına uğrattı, ancak Fransız makamlarının herhangi bir yasa dışı eylem yapılmamasını ve ticaretin etkilenmemesini sağlaması gerekir" denildi.

Başkanlık Ofisinden bir sözcü ise, ilaç gibi temel ürünlerin kıtlığını önleme konusunda İngiltere'nin "esnek bir tedarik zincirine" sahip olduğunu ifade etti.

Balıkçılık krizi nasıl başladı?

İngiltere sularında Avrupa Birliği (AB) teknelerinin balık tutma hakları, İngiltere'nin 1 Ocak 2021'de AB'den ayrılmasının ardından Londra ve Brüksel arasındaki Brexit sonrası ticaret anlaşması müzakerelerinin önündeki önemli bir engel oluşturdu. İngiltere, Brexit sonrası yapılan anlaşmada Fransız gemilerine, özellikle Jersey'de balıkçılık izni vermek için öngörülmeyen şartlar getirmişti. Kendine has bir yönetimi olan ve uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil edilen Jersey hükümetinin, İngiltere-AB Ticaret ve İşbirliği Anlaşması (TCA) kapsamında uygulamaya koyduğu yeni lisans sistemi, Fransız teknelerinin Jersey sularında balıkçılık geçmişine sahip olduklarını göstermelerini gerektirirken, Fransız yetkililer bu karara tepki göstermişti.

İki ülke arasında uzun süredir devam eden çekişme sırasında, geçtiğimiz nisan ayında Fransız balıkçılar İngiliz sularından Fransa'daki işleme merkezlerine balık taşıyan kamyonları engellemişti. Mayıs ayında ise Fransa'nın Saint Helier Limanı'nı ablukaya alması üzerine İngiltere bölge yakınlarına iki donanma gemisi göndermişti. - MANCHESTER

Fransız balıkçılar Manş Denizi'ndeki limanları ablukaya alacak

Avrupa Birliği, Manş Denizi, Balıkçılık, England, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fransız balıkçılar Manş Denizi'ndeki limanları ablukaya alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransız balıkçılar Manş Denizi'ndeki limanları ablukaya alacak - Son Dakika
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