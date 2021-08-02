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Fransız balkonda korkunç kaza! Yaslandığı demirlerin çıkması sonucu beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Fransız balkonda korkunç kaza! Yaslandığı demirlerin çıkması sonucu beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti

02.08.2021 11:34

Kocaeli'nde yaşanan korkunç olayda, evinin balkonunun Fransız demirlerine yaslanan kadın, demirlerin yerinden çıkması sonucu 4. kattan aşağıya düştü. Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar olay yerine ekipleri çağırdı. Talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Saat 00.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Orhan Mahallesi Naci Önder Sokak'ta meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katında bulunan ve evinde yalnız olduğu sırada Fransız balkonun demirlerine yaslanan Saadet Ün, demirlerin yerinden çıkması neticesinde aşağı düştü.

ÇIĞLIK SESLERİNE KOŞTULAR

Binanın giriş katında bulunan kafenin şemsiyesinin üzerine düşen Ün, daha sonra beton zemine düştü. Kadının çığlık seslerini duyan vatandaşlar, Ün'ün yardımına koştu. Yerde yatan Saadet Ün'ü gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Ün'ün cenazesi, otopsi incelemesi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Fransız balkonda korkunç kaza! Yaslandığı demirlerin çıkması sonucu beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fransız balkonda korkunç kaza! Yaslandığı demirlerin çıkması sonucu beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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