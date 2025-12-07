Fransız banka devi BPCE kripto işlemlerine başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto

Fransız banka devi BPCE kripto işlemlerine başladı

Fransız banka devi BPCE kripto işlemlerine başladı
07.12.2025 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın en büyük bankacılık gruplarından BPCE, mobil uygulamalarına kripto para alım satım özelliği ekliyor. The Big Whale raporuna göre 12 milyon müşteriye ulaşması hedeflenen hizmet pazartesi günü başlıyor.

Fransa'nın bankacılık devi BPCE, milyonlarca bireysel müşterisine dijital varlık ticareti sunmaya hazırlanıyor. Grup, pazartesi gününden itibaren Banque Populaire ve Caisse d'Épargne mobil uygulamaları üzerinden Bitcoin, Ether, Solana ve USDC gibi varlıkların doğrudan alım satımına olanak tanıyacak. Bu hamleyle BPCE, dijital varlık hizmeti sunan ilk büyük geleneksel Avrupa bankaları arasına katılıyor.

Avrupa'da Bankalar Arası Rekabet Kızışıyor

İlk etapta Banque Populaire Île-de-France dahil dört bölgesel bankanın müşterileri bu hizmetten yararlanacak. Yaklaşık 2 milyon müşteriye ulaşacak pilot uygulamanın ardından BPCE, hizmeti 2026 yılına kadar kalan 25 bölgesel birime yaymayı planlıyor. Banka yetkilileri bu kademeli yaklaşımın, hizmet tam kapasiteye ulaşmadan önce performans takibi yapılması amacıyla tercih edildiğini belirtiyor.

İşlemler bankanın kripto iştiraki Hexarq tarafından yönetilen dijital varlık hesapları üzerinden yapılacak. Hizmet kapsamında aylık 2,99 avro (3,48 dolar) hesap işletim ücreti ve işlem başına yüzde 1,5 komisyon uygulanacak (minimum 1,16 dolar). Kullanıcılar harici bir kripto para borsası veya üçüncü taraf cüzdana ihtiyaç duymadan doğrudan banka uygulaması içinden işlem yapabilecek.

BPCE'nin bu adımı, Revolut ve Trade Republic gibi kripto dostu fintek şirketleriyle rekabetin kızıştığı bir dönemde geldi. BBVA ve Santander gibi diğer Avrupa bankaları da benzer stratejiler izleyerek müşterilerine doğrudan uygulama içi saklama ve alım satım hizmetleri sunmaya başlamıştı.

Öte yandan Fransa'daki düzenleyici ortam da değişiyor. Yasa yapıcılar geçen ay, varlık vergisini üretken olmayan varlıkları kapsayacak şekilde genişleten bir değişikliği onayladı. Tasarı senatodan geçerse 2,3 milyon doların üzerinde dijital varlık bulunduran kişiler yüzde 1 oranında yeni bir vergi yükümlülüğüyle karşılaşabilir.

Son Dakika

Son Dakika Kripto Fransız banka devi BPCE kripto işlemlerine başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

09:41
İstanbul’da uyuşturucu baskınında çatışma: 1 zanlı öldürüldü, 1 polis yaralandı
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: 1 zanlı öldürüldü, 1 polis yaralandı
09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:43:23. #7.11#
SON DAKİKA: Fransız banka devi BPCE kripto işlemlerine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.