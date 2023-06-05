Fransız banka SocGen'den Türkiye için dikkat çeken faiz tahmini: 3 ay içinde yüzde 25'e çıkmasını bekliyoruz - Son Dakika
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Fransız banka SocGen'den Türkiye için dikkat çeken faiz tahmini: 3 ay içinde yüzde 25'e çıkmasını bekliyoruz

05.06.2023 17:35

Fransız banka Société Générale, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinin Mehmet Şimşek'e verilmesinin ardından dikkat çeken bir faiz tahmininde bulundu. Dev banka, Merkez Bankası'nın bu ay 650 baz puanlık bir artış ve ardından temmuz ve ağustos aylarında da ardışık 500 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 8.5'ten yüzde 25'e çıkarmasını beklediğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 yılının son aylarından itibaren politika faizini yüzde 19'dan yüzde 8.5'e kadar düşürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Mehmet Şimşek'e teslim etmesiyle gözler yeni faiz politikasına çevrildi.

"TÜRKİYE'NİN RASYONEL ZEMİNE DÖNME DIŞINDA BAŞKA SEÇENEĞİ YOK"

Şimşek bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır" demişti. Şimşek'in bu sözleri ortodoks ekonomi politikalarına dönüleceğinin sinyali olarak değerlendirildi.

FRANSIZ BANKADAN ŞAŞIRTAN FAİZ TAHMİNİ

Şimşek'in önümüzdeki aylarda faiz artırımına zemin hazırlayabileceği düşünülürken; Fransız banka Société Générale (SocGen) şaşırtan faiz tahminini açıkladı. Banka, 22 Haziran'da gerçekleştirilecek bir sonraki faiz toplantısında 650 baz puanlık faiz artışı beklediğini kaydetti.

FAİZİN AĞUSTOSA KADAR YÜZDE 25 ÇIKMASINI BEKLİYORLAR

Société Générale analistleri, merkez bankasının bu ay 650 baz puanlık bir artış ve ardından temmuz ve ağustos aylarında da ardışık 500 baz puanlık artışla politika faizinin mevcut yüzde 8,5'ten yüzde 25'e çıkmasını beklediklerini söylediler.

"TÜRKİYE'NİN PARA POLİTİKASINI ELDEN GEÇİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Aralarında Marek Drimal'in de bulunduğu SocGen analistleri geçen cuma günü yayınladıkları raporda, "Şimşek'in atanmasının Türkiye'de para politikasının elden geçirilmesine yol açmasını bekliyoruz. Yeni para politikası, yurt içindeki kredi genişlemesini sınırlamayı ve seçim öncesi tükenen döviz rezervlerini yeniden inşa etmeyi amaçlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

SocGen Stratejisti Marek Drimal, faiz artışı olasılığının ve yaz döneminde turizmden sağlanacak döviz gelirlerinin önümüzdeki aylarda büyük bir lira satışını önleyeceğini söyledi. Ancak daha uzun vadede, Türkiye'nin dış dengesizliklerine ve kredi genişlemesine yönelik düzenlemeler yapılmadığı takdirde, liranın önümüzdeki kış yeniden düşebileceği uyarısında bulundu.

YORUMLAR (10)
  • Osman Kaya: Millet memnun değil ama karşında adam gibi bir muhalefet yok.Muhalfet ne derse tersini yapıyor İstanbul' da olduğu gibi bu da güven vermiyor.Em kötü düzen düzensizlik ten iyidir mantığı,muhalefet bir haftada bukelemun gibi renkten renge girince sonuç böyle olur. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • alos : FAİZ ARTARSA TEZ YANLIŞA DÜŞER. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Gültekin Konukcu: caiz bunlar size Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Mehmet Şimşek, TCMB, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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