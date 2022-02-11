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Fransız Barkhane birliklerinin Burkina Faso'daki operasyonunda 4 sivil öldü - Son Dakika

Fransız Barkhane birliklerinin Burkina Faso'daki operasyonunda 4 sivil öldü

11.02.2022 10:44
Fransız Barkhane birliklerinin Burkina Faso'daki operasyonunda 4 sivil öldü

Fransa'nın 7-8 Şubat'ta Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlediği askeri operasyonda 4 sivilin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Fransa'nın 7-8 Şubat'ta Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlediği askeri operasyonda 4 sivilin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Fransız Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 7 Şubat'ı 8'e bağlayan gece Sahel'deki Fransız Barkhane Operasyonu bünyesinde Ouahigouya bölgesine 50 kilometre mesafede, terörist gruba hava ve kara harekatı düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda helikopterlerin kara birliklerine verdiği destekle 10 kadar teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, Fransız askerleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada bölgede 4 sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, teröristlere ait kampların dağıtıldığı ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

Fransa'nın sivillerin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu terörist grubun bölgede çok sayıda asker ile sivilin ölümünden sorumlu olduğu belirtildi.

Fransa bölgede istenmeyen güç oldu

Fransa'nın 2014'te başlayan Barkhane Operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 askeri bulunuyordu.

Bölge'de Fransa karşıtlığının yükselmesiyle Paris yönetimi Sahel'de çekilme sürecine girdiğini açıklamış ve askerlerinin bir kısmını bölgeden çektiğini duyurmuştu.

Mali, Nijer ve Burkina Faso'da halk, Fransız birliklerinin sivillerin ölümlerinden sorumlu olduğu ve terörle mücadele adı altında bölgeyi istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle uzun süredir protesto gösterileri düzenliyor.

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Barkhane Operasyonu, Genel Kurmay, Burkina Faso, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransız Barkhane birliklerinin Burkina Faso'daki operasyonunda 4 sivil öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransız Barkhane birliklerinin Burkina Faso'daki operasyonunda 4 sivil öldü - Son Dakika
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