Fransız Başbakan ve birçok bakan hakkındaki 20 bine yakın suç duyurusuna takipsizlik - Son Dakika

Fransa'da Başbakan Jean Castex, Sağlık Bakanı Olivier Veran, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ve Ulaşımdan Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Djebbari hakkında Kovid-19 salgını sürecini kötü yönettiği gerekçesiyle yapılan 19 bin 685 suç duyurusuna takipsizlik karar verildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Cumhuriyet Adalet Divanı (CJR) Castex, Veran, Blanquer ve Djebbari hakkında yapılan 19 bin 685 suç duyurusunda belirtilen unsurların suç oluşturacak nitelikte olmadığını belirtti.

CJR, başbakan ve bakanların Kovid-19 salgın sürecini kötü yönettiği gerekçesiyle yapılan suç duyurularında takipsizlik karar verdi.

Suç duyuruları bir avukatın internet sitesinde oluşturduğu başvuru formun doldurulmasıyla yapıldı.

CJR hakimleri, Eylül 2020'de eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında, Kovid-19 salgınında başkalarının hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.