Fransız Başbakanı'ndan belediye başkanı ve milletvekillerine yönelik saldırılara tepki - Son Dakika

Fransa Başbakanı Jean Castex, belediye başkanı ve milletvekillerine yönelik artan saldırılara tepki göstererek, bunların cezalandırılacağını söyledi.

Castex, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, belediye başkanı ve milletvekillerine yönelik artan saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

"Demokratik toplumda şiddetin hiçbir türü kabul edilemez." ifadesini kullanan Castex, bu saldırıların cezalandırılacağını söyledi.

Ülkede son haftalarda belediye başkanı ve milletvekillerine yönelik saldırılarda artış kaydedildi. Birçok milletvekili ölüm tehditleri içeren mektuplar da aldığını belirtmişti.

Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'nin bu ay içinde bu konuya ilişkin toplantı yapması bekleniyor.