Fransız basını, Suriye harekatı gölgesindeki Türkiye-Fransa maçını nasıl değerlendirdi?

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle tansiyonun yüksek olduğu Fransa-Türkiye maçı için Fransız basını beklenenin aksine şiddet olaylarının yaşanmadığına dikkat çekti. Fransız milli marşının Türk taraftarının alkışını alması taktir edildi.



Ancak bazı haberlerde, Türk futbolcuların Suriye'deki askeri operasyona destek için asker selamı yapmasına tepki gösterildi.