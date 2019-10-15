Son Dakika Haberleri: Fransız basını, Suriye harekatı gölgesindeki Türkiye-Fransa maçını nasıl değerlendirdi?
Son Dakika Dünya Fransız basını, Suriye harekatı gölgesindeki Türkiye-Fransa maçını nasıl değerlendirdi?

Fransız basını, Suriye harekatı gölgesindeki Türkiye-Fransa maçını nasıl değerlendirdi?

1 saat önce

Türkiye'nin Suriye'de başlattı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle tansiyonun yüksek olduğu Fransa Türkiye maçı için Fransız basını beklenen aksine şiddet oylarının yaşanmadığını dikkat çekti. Fransız milli marşının Türk taraftarının alkışını alması da taktir edildi.

Fransız basını, Suriye harekatı gölgesindeki Türkiye-Fransa maçını nasıl değerlendirdi?, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle tansiyonun yüksek olduğu Fransa-Türkiye maçı için Fransız basını beklenenin aksine şiddet olaylarının yaşanmadığına dikkat çekti. Fransız milli marşının Türk taraftarının alkışını alması taktir edildi.


Ancak bazı haberlerde, Türk futbolcuların Suriye'deki askeri operasyona destek için asker selamı yapmasına tepki gösterildi.

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Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Fransa, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:42 
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