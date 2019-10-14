Fransız basını: Tansiyon dolu maç için 30 bin 'Osmanlı' taraftarı bekleniyor
1 saat önce
Bu akşam Türkiye'yi ağırlayacak olan Fransa, Paris ve Ankara arasında gerginliğin sahaya yansımasından endişeli. Fransız Le Figaro gazetesi, bu akşamki maça yaklaşık 30 bin "Osmanlı taraftarın" geleceğini yazdı
Türkiye Milli Futbol Takımı'nı bu akşam ağırlayacak olan Fransa, Suriye konusunda Paris ve Ankara arasındaki gerginliğin sahaya yansımasından endişeli.
Fransız basını, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri harekatın iki ülke arasında sebep olduğu tansiyonun oynanacak futbol karşılaşmasına yansıdığına dikkat çekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:57
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