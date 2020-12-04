Fransız basınından Sparta Prag'a karşı 2 gol atan Burak Yılmaz'a övgüler

Lille, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında konuk ettiği Sparta Prag'ı 2-1 yenmiş, Fransız ekibinin gollerini 77. dakikada oyuna giren Burak Yılmaz, 80 ve 84. dakikalarda atmıştı.

France Football dergisi de "Burak Yılmaz'ın 2 golü sayesinde Lille, Sparta Prag'ı devirdi ve son 32 turuna kaldı" başlığını kullandı. Haberde, Burak Yılmaz'ın oyuna girdikten sonra maçın kaderini değiştirdiği belirtildi.

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