Fransız batığında 'hayalet ağ' zararı - Son Dakika

Fransız batığında 'hayalet ağ' zararı

ANTALYA Yat Limanı açığında denizin derinliklerindeki St. Didier batığı, 'hayalet ağ' olarak bilinen balıkçı ağlarına teslim oldu.

Fransız batığında 'hayalet ağ' zararı, System.String[]

ANTALYA Yat Limanı açığında denizin derinliklerindeki St. Didier batığı, 'hayalet ağ' olarak bilinen balıkçı ağlarına teslim oldu. Geminin 'baba'sı ise bağlanan şamandıra zinciri nedeniyle erozyona uğrayıp parçalandı

Antalya ve çevresindeki dalış noktalarından en önemlisi olan Yat Limanı açığındaki St. Didier batığı, balıkçıların denize bıraktığı 'hayalet ağ' olarak tabir edilen başı boş ağlara teslim oldu. Önceki günlerde sezonun ilk dalışını St. Didier'e gerçekleştiren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, batığın baştan aşağı ağla kaplandığını, üzerindeki sualtı yaşamının da ağlardan etkilendiğini belirtti. Alemdar, batığın yerini gösteren şamandıra zincirinin bağlandığı, geminin ön tarafındaki 'baba' diye tabir edilen bölümün de şamandıra zinciri nedeniyle erozyona uğrayarak parçalandığını anlattı.

15 yıla yakın süredir St. Didier batığına turistik amaçlı dalış yaptığını belirten İsa Alemdar, şöyle konuştu:

"Şamandıra zinciri farklı bir noktaya bağlanıp geminin üzerine çekilmeliydi. Bağlantıyı direkt tarihi geminin ön tarafında bulunan babaya yapmaları, şamandıra zincirinin sürekli o bölgeyi yıpratmasıyla belli bir süre sonrasında kırılmasına neden oldu. Çok üzücü bir durum. Aynı zamanda kaçak avcılar tarafından denize bırakılan ağlar da gemiyi çevrelemiş durumda. Bu ağlara bizler hayalet ağ deriz. Çünkü nereye düştüğü ve nereye dolandığı belli olmaz. Geminin üzerinde büyük bir alanı kaplayan bu ağın verdiği zarar çok büyük. Tarihi batığı yaşam alanı olarak belirleyen balıklar, ıstakozlar ve birçok canlı, ağların arasına sıkışarak can veriyor. O gün birçok canlıyı ağları keserek kurtardık. Bir ıstakoz tamamen ağlara dolanmıştı. Bıçağımla ağı kesip yaşam alanına geri bıraktım. Bunun gibi birçok canlıyı o gün ağlardan kurtardık. Yakın zamanda ağları kaldırmak için detaylı dalış yapacağız ve Saint Didier batığını tamamen ağlardan temizleyeceğiz."

POPÜLER DALIŞ NOKTALARINDAN BİRİ

Antalya bölgesinde en çok dikkati çeken batığın, Kaleiçi Yat Limanı açığında 'Fransız Sosyete Batığı' olarak bilinen İkinci Dünya Savaşı sırasında batan St. Didier gemisi olduğunu sözlerine ekleyen Alemdar, "Savaş batıkları arasında St. Didier'in çok emsali yoktur. 18 metre derinlikte başlar, 30 metrede biter. Batık tek parça halindedir. Buraya yurt dışından gelen meraklıların dalışını gerçekleştiriyoruz. Batığı görenler, St. Didier batığının emsalsiz olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Burası, dalış turizmi için, Antalya için altın bir bilezik" diye konuştu.

Sualtı dalış turizmi için çok önemli bir nokta olan Saint Didier'in insan eliyle gördüğü zararı görüntüleyen sualtı film yapımcısı Alican Abacı ise çektiği videoları izlediğinde geminin başına gelenlerin ne kadar üzücü olduğunu hissettiğini anlattı.


Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 08:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fransız batığında 'hayalet ağ' zararı - Son Dakika

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