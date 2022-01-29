Fransız Belediye Başkanı'ndan aşırı sağcı Zemmour karşıtı gösteriye katılım çağrısı - Son Dakika

Fransa'da Lille Belediye Başkanı Martine Aubry, 5 Şubat'ta miting düzenlemek için kente gelecek aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı gazeteci ve yazar Eric Zemmour'a karşı yapılan eyleme katılım çağrısı yaptı.

Aubry, yaptığı açıklamada, Zemmour'un 5 Şubat'ta Lille'de miting düzenlenmesinden memnun olmadığını ve buna sessiz kalamayacaklarını belirtti.

Kentin sakinlerini ayrımcılıkla mücadele konusunda çalışmalar yapan SOS Racisme'in Zemmour'a karşı düzenlediği gösteriye katılma çağrısında bulunan solcu Aubry, Zemmour'un söylemlerinin ve eylemlerinin, savunduğu cumhuriyetin temellerini baltaladığını kaydetti.

Seçimin ilk turu 10 Nisan'da

Aşırı sağcı adayın başkent Paris'te düzenlediği ilk mitingde şiddet olayları yaşanmıştı.

Paris'te 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour, "İslam ve göçmen karşıtı" isim olarak öne çıkıyor.

Zemmour, 17 Ocak'ta 18 yaşından küçük göçmenlere karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle 10 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu, 10 Nisan'da yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa, en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.