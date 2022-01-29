Üye Girişi
Fransız Belediye Başkanı'ndan aşırı sağcı Zemmour karşıtı gösteriye katılım çağrısı - Son Dakika

Fransız Belediye Başkanı'ndan aşırı sağcı Zemmour karşıtı gösteriye katılım çağrısı

29.01.2022 22:39
Fransız Belediye Başkanı'ndan aşırı sağcı Zemmour karşıtı gösteriye katılım çağrısı

Fransa'da Lille Belediye Başkanı Martine Aubry, 5 Şubat'ta miting düzenlemek için kente gelecek aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı gazeteci ve yazar Eric Zemmour'a karşı yapılan eyleme katılım çağrısı yaptı.

Fransa'da Lille Belediye Başkanı Martine Aubry, 5 Şubat'ta miting düzenlemek için kente gelecek aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı gazeteci ve yazar Eric Zemmour'a karşı yapılan eyleme katılım çağrısı yaptı.

Aubry, yaptığı açıklamada, Zemmour'un 5 Şubat'ta Lille'de miting düzenlenmesinden memnun olmadığını ve buna sessiz kalamayacaklarını belirtti.

Kentin sakinlerini ayrımcılıkla mücadele konusunda çalışmalar yapan SOS Racisme'in Zemmour'a karşı düzenlediği gösteriye katılma çağrısında bulunan solcu Aubry, Zemmour'un söylemlerinin ve eylemlerinin, savunduğu cumhuriyetin temellerini baltaladığını kaydetti.

Seçimin ilk turu 10 Nisan'da

Aşırı sağcı adayın başkent Paris'te düzenlediği ilk mitingde şiddet olayları yaşanmıştı.

Paris'te 1958'de Cezayir asıllı Yahudi bir ailede dünyaya gelen Zemmour, "İslam ve göçmen karşıtı" isim olarak öne çıkıyor.

Zemmour, 17 Ocak'ta 18 yaşından küçük göçmenlere karşı nefreti körükleyen ifadeleri nedeniyle 10 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu, 10 Nisan'da yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa, en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Fransa, Miting, Lille, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransız Belediye Başkanı'ndan aşırı sağcı Zemmour karşıtı gösteriye katılım çağrısı - Son Dakika


Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor'da yarışmacı olan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı hakkında gündem olacak itiraflar Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor'da yarışmacı olan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı hakkında gündem olacak itiraflar         
22:45
Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap         
22:04
Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'na atandı gözler Bahçeli'ye döndü! Andımız gerginliği tekrar gündemde         
19:18
Şehir merkezinde güpegündüz çifte cinayet! Birinin kulağı da kesilmiş Şehir merkezinde güpegündüz çifte cinayet! Birinin kulağı da kesilmiş         
17:38
Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir Sergen Yalçın'dan sevenlerini şaşırtacak geri dönüş! Milli takımın başına geçebilir         
16:47
Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti Özgürlüğü hiç tatmamıştı! 20 yıl zincire bağlı kalan ayı doğaya salındı, yaptığı hareket herkesi kahretti         
13:28
Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi! Ne yapacak? Abdulhamit Gül'ün istifası sonrası gözler Numan Kurtulmuş'a çevrildi!         
13:07
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez         
10:01
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek         
08:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01

Son Dakika Haberleri
22:30 Sağlık Bakanı Koca, "Salgının endişe verici dönemi geride kaldı" dedi, Mehmet Ceyhan 6 maddede itiraz etti!
22:04 Kalp krizi geçiren doktor evinde ölü olarak bulundu
22:04 Dereli'ye yapılan konutlar riskli dere yatağına mı inşa edildi? TOKİ'den iddialara cevap
22:02 Galatasaray, Muslera'nın yerini sonunda doldurdu! Yeni eldiven Barcelona'dan geliyor!
22:00 Acun Ilıcalı'nın "Salah"ı olacak! Eski Fenerbahçeli, Hull City maçını tribünden takip etti
21:25 Gazeteci Nedim Şener, Yalnız Kurt dizisinin gündem danışmanı oldu
21:24 Ahmet Davutoğlu'nun partisinden gündem olacak Abdulhamit Gül ve Soylu videosu! "Yorumsuz" notuyla paylaşıldı
21:01 Burak Elmas'ın "Anlaştık" dediği transfer olmadı! Galatasaray taraftarı sözün bittiği yerde
20:40 Şafak Mahmutyazıcıoğlu 65 bin lira yüzünden mi öldürüldü? Eşi Ece Erken, o geceyi gözyaşları içinde anlattı
20:36 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e bir şeyler oldu! Swensea'yi de mağlup ettiler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 22:48:45. #1.12#
SON DAKİKA: Fransız Belediye Başkanı'ndan aşırı sağcı Zemmour karşıtı gösteriye katılım çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement