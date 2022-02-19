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Fransız belediye başkanı Piolle başörtülü sporculara destek verdi - Son Dakika

Fransız belediye başkanı Piolle başörtülü sporculara destek verdi

19.02.2022 00:06
Fransız belediye başkanı Piolle başörtülü sporculara destek verdi

Senatoda kabul edilen ve spor müsabakalarında başörtüsü yasağını öngören yasa teklifinin tartışıldığı Fransa'da Grenoble Belediye Başkanı Eric Piolle, başörtülü kadınların spor müsabakalarında ve kamuya açık alanlarda başörtüsü takabileceğini belirtti.

Senatoda kabul edilen ve spor müsabakalarında başörtüsü yasağını öngören yasa teklifinin tartışıldığı Fransa'da Grenoble Belediye Başkanı Eric Piolle, başörtülü kadınların spor müsabakalarında ve kamuya açık alanlarda başörtüsü takabileceğini belirtti.

Piolle, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, kadınların kamuya açık alanlarda başörtüsü takabileceğini, insanların istediği dini simgeleri taşıyabileceğini söyledi.

Fransa yasalarının ve laikliğin buna izin verdiğini ifade eden Piolle, hiç kimsenin bir dinin yaşanmasını engellemeyeceğini kaydetti.

Piolle, "Neden yasaları değiştirmek istiyoruz? Neden hep bundan (başörtüsünden) bahsediyoruz? Neden bir dinin inançlarını yerine getirerek yaşayamıyoruz?" dedi.

Kış olimpiyatlarında dini sembollere izin verildiğini ifade eden Piolle, 2024 Paris Olimpiyatları'nda sporcuların dini semboller taşıyabileceğini ve istediği gibi giyebileceğini vurguladı.

Piolle, karşılaşmalarda başörtüsünü yasaklayan Fransa Futbol Federasyonun (FFF) yasalara aykırı davrandığını belirtti.

Eric Piolle, Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Elisabeth Moreno'nun başörtülü kadınların futbol oynayabileceğine yönelik ifadelerini hatırlattı.

Moreno, 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada, başörtülü kadınların futbol oynayabileceğini, kadınların ayrımcılığa uğramadan spor yapmalarını desteklediğini belirtmişti.

Ulusal Mecliste görüşülüyor

Ulusal Meclis, 19 Ocak'ta Senatonun kabul ettiği ve spor müsabakalarında başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa teklifini görüşüyor.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclisin de bunu onaylaması gerekiyor. Teklifin kabul edilmesi halinde Fransa'daki spor federasyonları ve bağlı kuruluşlarca düzenlenen spor müsabakalarında, "bariz dini sembollerin" kullanılmasına izin verilmeyecek.

50 uluslararası sporcu, 9 Şubat'ta Liberation gazetesinde yayımladığı ortak bildiride, Fransız Senatosunun spor müsabakalarında başörtüsü yasağını öngören yasa teklifine karşı çıkmıştı.

Paris Emniyet Müdürlüğü, Senatonun söz konusu yasa teklifine karşı 9 Şubat'ta yapılması planlanan gösteriyi yasaklamış, ardından Paris İdare Mahkemesi bu yasağı iptal etmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransız belediye başkanı Piolle başörtülü sporculara destek verdi - Son Dakika


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