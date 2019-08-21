Son Dakika Haberleri: Fransız besteciyi, çadırına giren ayı öldürdü
BBC
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Fransız besteciyi, çadırına giren ayı öldürdü

1 saat önce

Müziğinde doğadaki sesleri kullanan Fransız besteci Julien Gauthier, yeni projesi için kayıt yapmak üzere gittiği Kanada'nın Kuzeybatı Bölgesi'nde ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Fransız besteciyi, çadırına giren ayı öldürdü, System.String[]

Müziğinde doğadaki sesleri kullanan Fransız besteci Julien Gauthier, yeni projesi için kayıt yapmak üzere gittiği Kanada'nın Kuzeybatı Bölgesi'nde ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Uykusunda gece çadırına giren ayı tarafından sürüklenen 44 yaşındaki Gauthier'in cesedine ertesi gün ulaşılabildi.

Çevre koruma uzmanları, insanlar tarafından rahatsız edilmeyen ayıların bu tür saldırılarının nadiren görüldüğünü söylüyor.

Kanada polisinin açıklamasına göre olay 15 Ağustos'ta sabaha karşı meydana geldi.

Doğa tutkusuyla bilinen Gauthier'in birlikte seyahat ettiği biyolog Camille Toscani, sadece deniz ya da havadan ulaşılabilen ücra bölgeden uydu cihazı aracılığıyla yardım sinyali gönderdi.

Vurulan iki ayıdan örnek alındı

Toscani, bir boz ayının Gauthier'i gece yarısı sürükleyerek götürdüğünü anlattı. Helikopterle bölgeye ulaşan yardım ekibi kamptaki diğer kişileri tahliye ederken, cesedi bir gün sonra bulabildi.

Olayın ardından bölgede iki ayının vurulduğu haber veriliyor.

Ayılardan alınacak doku örneklerinin Gauthier'in DNA örnekleriyle karşılaştırılacağı belirtiliyor.

19 yaşında ailesiyle Kanada'ya yerleşen Gauthier, iki yıldır Brittany Senfoni Orkestrası'nda çalışıyordu.

Geçen yıl hayvan seslerini kaydetmek için Antarktika'daki Kerguelen Adaları'nda beş ay geçiren Gauthier'in bu sesleri kullandığı bestesi Fransız Radyosu'nda yayımlanmıştı.

Kanada, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:43 
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