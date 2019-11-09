Fransız bir kadın oyuncu, yönetmen Roman Polanski'yi 44 yıl önce kendisine tecavüz etmekle suçladı

Fransız oyuncu ve eski model Valentine Monnier, Polonyalı yönetmen Roman Polanski'yi 1975 yılında kendisine tecavüz etmekle suçladı.

Le Parisien gazetesine konuşan Monnier, 18 yaşında olduğu sırada yönetmenin İsviçre'nin Gstaad kasabasında bulunan evinde olayın gerçekleştiğini anlattı.

Aynı sırada evde en yakın arkadaşı ve daha sonra Polanski'nin dört yıl boyunca sevgilisi olacak bir kadının da bulunduğunu söyleyen Monnier, o zamanlar Polanski'yi tanımadığını ve tecavüzün çok şiddetli bir şekilde gerçekleştiğini dile getirdi.

Gazetenin ulaştığı diğer iki kadın da Monnier'in anlattıklarının doğru olduğunu söyledi.

Monnier, bu olayı artık anlatması gerektiğine Polanski'nin vizyona girecek yeni filminin adaletle ilgili olmasından ötürü karar verdiğini ifade etti.

86 yaşındaki Fransa'da yaşayan yönetmenin yeni filmi J'Accuse, 19. yüzyılda yanlış yere casuslukla suçlanan Yahudi asıllı Fransız asker Alfred Dreyfus'un davasıyla ilgili.

AFP haber ajansının haberine göre Polanski'nin yönetmeni tecavüz suçlamasını reddetti.

Roman Polanski, 1977 yılında 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüzle suçlandığı dava sürerken ABD'den kaçmıştı. Polanski 13 yaşındaki çocukla "yasa dışı şekilde cinsel ilişkiye girdiğini" itiraf etmiş, bu suçlamadan hüküm giymişti.

Polanski o zamandan beri Fransa'da yaşıyor.

Başka suçlamalar da var

Monnier, #metoo akımının başlamasına yol açan Hollywood'un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein'a yönelik taciz suçlamalarının ortaya çıkmasının ardından konuyla ilgili olarak Los Angeles polisine ve Fransa first lady'si Brigitte Macron'a mektup yazdığını belirtti.

Daha önce de en az üç kadın 18 yaşından daha küçük oldukları 1970 ve 1980'li yıllarda Polanski tarafından cinsel tacize uğradıklarını söylemişti.

Ancak yönetmenin avukatı ise bütün bu suçlamaları reddediyor.

Rosemary'nin Bebeği ve Chinatown, yönetmenin ünlü filmleri arasında.