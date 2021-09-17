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Fransız Büyükelçiden, Avustralya'nın denizaltı anlaşmasını iptal etmesine tepki Açıklaması - Son Dakika

Fransız Büyükelçiden, Avustralya'nın denizaltı anlaşmasını iptal etmesine tepki Açıklaması

17.09.2021 14:44
Fransız Büyükelçiden, Avustralya'nın denizaltı anlaşmasını iptal etmesine tepki Açıklaması, System.String[]

Fransa'nın Canberra Büyükelçisi Jean-Pierre Thebault, Avustralya'nın Fransız Naval Group ile 2016 yılında imzaladığı ve 90 milyar dolarlık Fransız tasarımlı denizaltı yapımı projesinin iptalinin "güven ihlali" olduğunu belirterek "Bilerek karanlıkta tutulduk. Kasten gözardı edildik.

Fransa'nın Canberra Büyükelçisi Jean-Pierre Thebault, Avustralya'nın Fransız Naval Group ile 2016 yılında imzaladığı ve 90 milyar dolarlık Fransız tasarımlı denizaltı yapımı projesinin iptalinin "güven ihlali" olduğunu belirterek "Bilerek karanlıkta tutulduk. Kasten gözardı edildik." dedi.

Büyükelçi Thebault, Avustralya Yayın Kurumu'na yaptığı açıklamada, Avustralya'nın, Fransız Naval Group ile yaptığı toplam 90 milyar dolar değerindeki 12 denizaltının yapımını öngören sözleşmeyi iptal etme kararının detaylarını, basında çıkan haberlerden öğrendiğini söyledi.

Avustralya hükümetini, ülkesini bilgilendirmemekle suçlayan Thebault, Avustralya'nın Fransa ile yapılan denizaltı anlaşmasını iptal etme kararının "güven ihlali" olduğunu ifade etti.

Thebault, "Bilerek karanlıkta tutulduk. Kasten göz ardı edildik; böyle bir konuda ne kadar derin hislerimiz olduğunu anlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Fransa hükümetinin, söz konusu anlaşmanın iptalini, resmen Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton'un Paris'teki mevkidaşını telefonla aramasıyla birkaç saat önce öğrenebildiğini belirten Thebault, "Böyle bir konuyu Fransa gibi güvenilir bir ortakla görüşmeyi bile görmezden gelmeniz, bahsetmemeniz, hatta reddetmeniz mümkün mü? Nasıl mümkün olabilir? Derin duygularımızın nedeni bu. Bu bir güven eksikliğidir, bu bir güven ihlalidir." diye konuştu.

AUKUS güvenlik ortaklığı anlaşması

Başbakan Scott Morrison, Avustralya'nın bir sonraki denizaltı filosunun nükleer enerjiyle çalışacağını ve İngiltere ve ABD ile iş birliği içinde inşa edileceğini, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı kıtalararası sanal toplantıda duyurmuştu.

Üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı güvenlik anlaşması uyarınca, Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'daki tersanelerde en az 8 adet nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edilecek.

Anlaşma uyarınca, Avustralya'nın sahip olacağı nükleer enerjili denizaltıların, Hint-Pasifik'te istikrarı desteklemek ve anlaşmaya taraf olan ülkelerin ortak değerleri ile çıkarlarının korunmasına katkı sunmak için kullanılacak.

Hint-Pasifik bölgesinde Çin'in büyüyen askeri varlığına karşı yapıldığı açıklanan AUKUS anlaşmasına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, anlaşmanın bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltalayacağı eleştirisinde bulunmuştu.

Öte yandan Fransız Naval Group yapılan anlaşmanın iptalini "ihanet" olarak değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, tepkisini, "sırtımızdan vurulduk" ifadeleriyle dile getirmişti.

İngiltere ve ABD ile imzalanan yeni ortaklık anlaşması, aynı zamanda, Avustralya hükümetinin Fransız firmasıyla 2016 yılında imzaladığı ve 12 denizaltı yapılmasını öngören toplam 90 milyar dolarlık Fransız tasarımlı denizaltı projesinin sonunu getirdi.

Avustralya, Nükleer, Fransa, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransız Büyükelçiden, Avustralya'nın denizaltı anlaşmasını iptal etmesine tepki Açıklaması - Son Dakika


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