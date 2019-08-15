Fransız cambaz Prag semalarında 350 metrelik ipin üzerinde yürüdü
53 dakika önce
Fransız camcaz Tatiana-Mosio Bongonga Çekya'da başlayan Uluslararası Sirk Festivali öncesi 35 metre yükseklikteki ipte yürüyerek muhteşem bir şova imza attı.
Fransız camcaz Tatiana-Mosio Bongonga Çekya'da başlayan Uluslararası Sirk Festivali öncesi 35 metre yükseklikteki ipte yürüyerek muhteşem bir şova imza attı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:18
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