Son Dakika Haberleri: Fransız cambaz Prag semalarında 350 metrelik ipin üzerinde yürüdü
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Fransız cambaz Prag semalarında 350 metrelik ipin üzerinde yürüdü

53 dakika önce

Fransız camcaz Tatiana-Mosio Bongonga Çekya'da başlayan Uluslararası Sirk Festivali öncesi 35 metre yükseklikteki ipte yürüyerek muhteşem bir şova imza attı.

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Fransız camcaz Tatiana-Mosio Bongonga Çekya'da başlayan Uluslararası Sirk Festivali öncesi 35 metre yükseklikteki ipte yürüyerek muhteşem bir şova imza attı.
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:18 
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