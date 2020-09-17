- Fransız Charlie Hebdo dergisi Bağdat'ta protesto edildi - Son Dakika

- Fransız Charlie Hebdo dergisi Bağdat'ta protesto edildi

ERBİL - Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürleri nedeni ile Bağdat'ta protesto edildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Fransa Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce Iraklı, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerini protesto etti. Göstericiler ellerinde, "İsrail ve Fransa aynı terörün tek yüzü" ve "Peygamberimiz insanlığın kurtarıcısıdır" yazılı pankartlar taşıdı.

Öte yandan Fransız Charlie Hebdo, 5 yıl önce yayınlandığı küstah bir karikatür nedeniyle silahlı saldırıya uğramıştı.