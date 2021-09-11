Fransız çift, 34 yıl önce tatil yaptıkları çadırla tekrar tatile geldi - Son Dakika

FRANSA'da yaşayan, emekli öğretmen çift Nicole Lemoine (71) ve Pierre Lemoine (71), 34 yıl önce ilk kez tatile geldikleri Antalya'nın Demre ilçesine bu kez 50'nci evlilik yıl dönümlerini kutlamak için geldi. Daha önce 25 kez tatil için Demre'yi seçen çift, evlilik yıl dönümlerine özel, 34 yıl önce kaldıkları çadırla yine tatile başladı.

Fransız emekli öğretmenler Nicole ve eşi Pierre Lemoine, ilk kez 1987 yılında otomobille Antalya'nın Demre ilçesine tatile geldi. Araçla getirdikleri çadırı Demre'nin Çayağzı Limanı'na kurarak, 1 ay tatil yapan çift, tatilleri sırasında yat kaptanı Ali Şekerci ile tanıştı. Şekerci, Fransız çifti evine davet etti ve birkaç kez evinde ağırladı. Bundan çok etkilenen Lemoine çifti, 1987 yılından sonra satın aldıkları karavanla 25 kez Demre'ye tatile geldi. Bu yıl yaşamlarını sürdürdükleri Fransa'nın Lille şehri yakınlarındaki Genech'te 50'nci evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift, kendilerine hediye olarak da 34 yıl önce tatil yaptıkları çadır ve otomobilleriyle yeniden Demre'ye 1 aylık tatile geldi. 34 yıl önce Demre'nin Çayağzı Limanı yanındaki kamping alanına çadırlarını kurarak tatil yapmaya başlayan çift, 34 yıl önceki gibi 1 ay Demre'de çadırda kalacak.